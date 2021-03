TCE-MT e MPC estabelecem novas regras para funcionamento a partir da próxima segunda-feira (29)

Divulgação TCE-MT

Servidores do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) participam do curso “Auditoria no Setor Público (NBASP e NBC TASP)”. A capacitação é realizada pelo Instituto Rui Barbosa (IRB) em parceria com o Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e o Instituto dos Auditores Independentes do Brasil (IBRACON).

Com lançamento marcado para às 16h do dia 25 de março, a qualificação está dividida em cinco módulos, estendendo-se até setembro, quando será concluído com um seminário de encerramento. Respeitando o isolamento imposto pela pandemia de Covid-19, os encontros acontecem virtualmente.

Ao longo do curso serão abordados temas como Relatório do Banco Mundial sobre Relatórios de Contas das Entidades de Fiscalização; Auditoria no Setor Público e no Setor Privado; avaliação e resposta a riscos; determinação de materialidade; coleta e análise de evidências; saldos iniciais; procedimentos analíticos, dentre outras.

Os participantes, indicados pelo Tribunal, deverão estar cadastrados no Sistema de Eventos do CFC. Quem ainda não tem o cadastro, pode realizá-lo aqui.

Confira a programação completa:

Lançamento do Curso – (2h) – 25/03/21 – evento aberto Ementa: Importância dos Relatórios de Auditoria Financeira e auditoria de informação contábil dos entes públicos. Relatório do Banco Mundial sobre Relatórios de Contas das Entidades de Fiscalização.

Módulo I – Contextualização (8h) – 7 e 8/4/21

Ementa: o que é Auditoria; auditoria no setor público e no setor privado; comparativo das normas da INTOSAI (IRB) e da IFAC (CFC); auditoria no setor público- princípios da NBASP/ISSAI 100; auditoria financeira e auditoria de informação contábil histórica; objetivo do trabalho; termos do trabalho; princípios gerais (controle de qualidade, comunicação, documentação). Referências normativas: NBASP/ISSAI 100 e NBC-TA/ISA grupo 200 (NBASP/ISSAI grupo 2200).

Módulo II – Planejamento do trabalho (8h) – 5 e 6/5/21 Ementa: planejamento; avaliação e resposta a riscos; determinação de materialidade; considerações adicionais; observação dos requisitos no setor público. Referências normativas: NBC-TA/ISA grupos 300 e 400 (NBASP/ISSAI grupos 2300 e 2400). Módulo III – Execução do trabalho (8h) – Parte 1 – 10 e 11/6/21 Ementa: coleta e análise de evidências; saldos iniciais; procedimentos analíticos; amostragem (aleatória e não-aleatória); considerações sobre a utilização de trabalhos de auditores internos e de especialistas; observação dos requisitos no setor público. Referências normativas: NBC-TA/ISA grupos 500 e 600 (NBASP/ISSAI grupos 2500 e 2600).

Módulo III – Execução do trabalho (8h) – Parte 2 – 30/6 e 1/7/21 Ementa: coleta e análise de evidências; saldos iniciais; procedimentos analíticos; amostragem (aleatória e não-aleatória); considerações sobre a utilização de trabalhos de auditores internos e de especialistas; observação dos requisitos no setor público. Referências normativas: : NBC-TA/ISA grupos 500 e 600 (NBASP/ISSAI grupos 2500 e 2600).

Módulo IV – Relatório do trabalho (6h) – 25 e 26/8/21 Ementa: formação da opinião e elaboração do relatório; comunicação da opinião; opiniões modificadas; parágrafos de ênfase; responsabilidade do auditor; considerações adicionais; observação dos requisitos no setor público. Referências normativas: NBC-TA/ISA grupos 700 e 800 (NBASP/ISSAI grupos 2700 e 2800).

Módulo V – Simpósio de Encerramento (2h) – 1/9/21 Ementa: discussão aberta sobre o tema: “Como elaborar trabalhos de auditoria de informação contábil-histórica nos Tribunais de Contas? Quais são as suas potencialidades e as limitações? Por onde começar? Quais os ganhos eles podem trazer?” Nesse sentido, ao ressaltar a importância do apoio de Vossa

