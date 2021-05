TCE-MT e Prefeitura de Cuiabá renovam adesão do município ao PDI

Tony Ribeiro/TCE-MT

O Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) e a Prefeitura de Cuiabá renovaram o termo de adesão do município ao Plano de Desenvolvimento Institucional Integrado (PDI). A assinatura foi realizada durante reunião de realinhamento do planejamento estratégico da Prefeitura Municipal, nesta sexta-feira (14).

Na ocasião, o presidente do TCE-MT, conselheiro Guilherme Antonio Maluf lembrou a importância de se construir na administração pública uma cultura de planejamento. “Foi com essa visão estadista, e muito à frente do seu tempo, que em 2012, o Tribunal criou o PDI, buscando incentivar a transparência, a educação continuada, a eficiência e a inovação como práticas fundamentais para o desenvolvimento econômico e social do estado”, disse.

Próximo de completar sua primeira década, o PDI conta atualmente com 21 municípios adesos. Juntos eles somam mais de 54% da população mato-grossense, com orçamento anual que representa 62% do Produto Interno Bruto (PIB) do Estado. Além disso, também participam do programa a Câmara de Vereadores de Cuiabá, Polícia Militar de Mato Grosso (PMMT), Corpo de Bombeiros e Defensoria pública.

“É com muita alegria que hoje testemunho aqui a Capital do Estado renovando sua parceria com o Tribunal de Contas, reafirmando sua adesão ao PDI. Tenho certeza que essa parceria será fundamental para construir, com planejamento, a Cuiabá do futuro. Os resultados confirmam que estamos no caminho certo, e o caminho certo é sim guiado por essa palavra mágica que é planejar”, afirmou o conselheiro.

Já o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, destacou que a entrega de obras, programas e uma série de melhorias implementadas pela gestão foram precedidas pelo planejamento e pela responsabilidade fiscal, princípios norteadores do PDI. Neste contexto, apontou como fundamental o papel exercido pelo TCE-MT na condução do aperfeiçoamento de políticas públicas.

Emanuel Pinheiro também falou sobre a constante busca na efetividade e melhoria na prestação de serviço público. “É uma ação extraordinária e futurística do nosso Tribunal orientar os gestores suas equipes técnicas na eficiência das políticas públicas, para elas sejam monitoradas, por meio de indicadores, chegando à sociedade lá na ponta”, disse.

Com relação ao planejamento estratégico, vale destacar que a proposta tem em vista período 2021-2030, contemplando as ações do plano de governo municipal (2021-2024), as demandas dos conselhos de políticas públicas e as metas do plano plurianual (2022-2025).

Também participaram da reunião o titular Secretaria de Apoio às Unidade Gestoras (Saug) do TCE-MT, Adjair Roque de Arruda; da Assessoria Parlamentar (Aspar), Carlos Brito, o vice-prefeito de Cuiabá, José Roberto Stopa e o secretário de Governo de Cuiabá, Luiz Claudio Sodré.

