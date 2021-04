TCE-MT emite parecer favorável à aprovação das contas de Campinápolis e Poxoréo

Divulgação Atricon

O hotsite dos tribunais de contas do Brasil que vai dar transparência e compartilhar ações de fiscalização relacionadas à campanha de vacinação contra o novo coronavírus (Covid-19) será lançado nesta quinta-feira (15), às 15h (horário de Mato Grosso), no canal do Youtube do Conselho Nacional dos Presidentes dos Tribunais de Contas (CNPTC).

Em parceria com o CNPTC, o Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT), por meio da Secretaria Geral da Presidência (Segepres) e da Secretaria de Tecnologia da Informação (STI), criou e desenvolveu o hotsite.

Além de ser um grande canal de comunicação entre os tribunais de contas (compartilhando ações relacionadas à Covid-19), o hotsite contém informações importantes para os gestores (planos estaduais e municipais de vacinação, questionários para os gestores e materiais de orientação dos tribunais de contas do Brasil) e também para a população, com a transparência das ações dos órgãos de controle na fiscalização à campanha de vacinação.

No hotsite, tem um mapa do Brasil onde o cidadão pode verificar as ações de todos os tribunais de contas estaduais, municipais e distrital. Em cada página específica, é possível verificar a palavra do presidente de cada órgão de controle, o plano estadual de vacinação, os planos municipais de vacinação, as ações de fiscalização e resultados, além do questionário para os gestores.

“Esse hotsite é uma ferramenta importante, principalmente, para o cidadão, pela transparência das ações dos órgãos de controle na fiscalização à campanha de vacinação em todos os estados do país. O TCE-MT, por exemplo, tem se preocupado em orientar os gestores estaduais e municipais, além de fiscalizar com rigor a aplicação dos recursos públicos para combater o vírus”, afirmou o presidente do TCE-MT, conselheiro Guilherme Antonio Maluf.

Também são parceiros da ação, a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), Instituto Rui Barbosa (IRB) e a Associação Brasileira dos Tribunais de Contas dos Municípios (Abracom), Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás (TCM-GO) e Ministério Público de Contas (MPC) do TCM-GO.

