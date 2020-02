TCE-MT emite parecer prévio contrário à aprovação das Contas de Governo de Denise

Assunto:

CONTAS ANUAIS DE GOVERNO MUNICIPAL

Interessado Principal:

PREFEITURA MUNICIPAL DE DENISE

LUIZ HENRIQUE LIMA

CONSELHEIRO SUBSTITUTO

Em virtude do descumprimento do limite de gastos com pessoal e abertura de créditos adicionais por excesso de arrecadação sem a existência de recursos, o Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) emitiu parecer prévio contrário à aprovação das Contas Anuais de Governo da Prefeitura de Denise, referentes ao exercício de 2018. O julgamento foi realizado na sessão ordinária dessa semana e o balancete segue agora para apreciação da Câmara de Vereadores.

Relator do processo, o conselheiro interino Luiz Henrique Lima ressaltou, no entanto, que o Executivo Municipal cumpriu objetivos e metas estabelecidas, bem como planos e programas de governo. Também destacou que o nível de endividamento público permaneceu estável e que os limites constitucionais e legais relativos à administração fiscal foram parcialmente cumpridos.

Frente as irregularidades, de natureza gravíssima e grave, que embasaram e emissão do parecer contrário, o conselheiro recomendou que, ao julgar as contas, o Poder Legislativo determine à atual gestão que efetue o devido repasse do duodécimo à Câmara Municipal, observe o limite de despesas com pessoal constantes da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), reduza o eventual excedente da despesa total com pessoal, observe as vedações para a abertura de créditos adicionais por excesso de arrecadação e avalie os fatores que impediram o atingimento da meta fiscal prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).

Contas de Governo

As Contas Anuais de Governo não são julgadas pelo TCE, que apenas avalia a gestão política dos chefes do Poder Executivo e emite um parecer prévio para auxiliar no julgamento do Poder Legislativo, este sim, responsável por aplicar eventuais sanções específicas.