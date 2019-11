TCE-MT emite parecer prévio favorável à aprovação das contas de Feliz Natal

REALINHAMENTO

Reunião preparatória do 4º Ciclo de visitas dos facilitadores dos municípios adesos ao Programa de Desenvolvimento Institucional Integrado

Conselhos de Políticas Públicas mais atuantes dentro do Programa de Desenvolvimento Institucional Integrado (PDI) do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Esse é um dos principais avanços do PDI nos últimos anos, na avaliação da secretária de Articulação Institucional do TCE, Cassyra L Vuolo. Na tarde desta sexta-feira (01/11), foi realizada reunião preparatória e de realinhamento do 4º Clico de visitas dos facilitadores dos municípios adesos ao PDI, na Escola Superior de Contas.

Secretária de Articulação Institucional do TCE-MT, Cassyra Vuolo

A reunião, segundo o coordenador da equipe da Universidade Federal de Mato Grosso que atua junto do TCE no PDI, Renato Neder, é sempre produtiva, pois é quando são apresentados os resultados das ações até o momento e ainda as previsões de trabalho para o futuro.

A participação dos conselhos de políticas pública tem sido cada vez mais visível, segundo a secretária do TCE. “O início dos trabalhos já incluía os conselheiros municipais, mas ainda era uma participação tímida, aos poucos foram percebendo seu protagonismo e levaram cada vez mais demandas às oficinas”, explicou. O TCE oferece capacitação por meio do ensino a distância (EAD) o que instrumentalizou a atuação dos representantes da sociedade junto ao Poder Público.

Coordenador da equipe da UFMT que atua junto do TCE no PDI, Renato Neder

Ainda de acordo com Cassyra Vuolo, os planos estratégicos dos municípios já vão incluir os percentuais de atendimento das ações que a sociedade demanda. Isso porque durante as oficinas presenciais realizadas pelo TCE nos municípios polo, o Tribunal age como mediador entre os apontamentos dos conselhos de políticas públicas e os Poderes Públicos Municipais. As demandas coletadas nas oficinas são encaminhadas ao responsáveis por elaborar as peças orçamentárias. “É uma oportunidade de contribuirmos para a consolidação da Democracia ao empoderarmos os Conselhos que são os representantes da sociedade”, finalizou.