TCE-MT oferece curso de Técnicas de Auditoria para servidores das Secex

A fim de atualizar e promover o aperfeiçoamento de seus auditores, o Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) realiza o curso Técnicas de Auditoria, nos dia 3, 5, 10 e 13 de agosto. Destinada aos servidores das Secretarias de Controle Externo (Secex), a capacitação acontece entre 15h30 e 17h, por meio da plataforma Zoom.

Ao longo do encontro, que garante certificado de participação de 12h, serão abordados cinco tópicos distribuídos entre: auditoria do setor público e seus objetivos; o processo de comunicação com o órgão auditado; o planejamento da auditori;o processo de evidenciação e técnicas de auditoria.

O palestrante, Fábio Mafra, é graduado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), com MBA em Gestão Empresarial pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e Centro de Formação do Banco do Brasil, com especialização em Orçamento Público pelo Cefor da Câmara dos Deputados e Instituto Serzedello Corrêa do TCU e com Mestrado em Gestão de Negócios pela UnB.

Além disso, é certificado em auditoria governamental no Certified Government Auditing Professional (CGAP), modalidade internacional, pelo Institute of Internal Auditors (IIA) em 2017; e pelo Programa de Certificação das ISSAI para auditoria operacional por Intosai Development Initiative (IDI) da International Organization of Supreme Audit Institutions (Intosai) em 2015.

Secretaria de Comunicação/TCE-MT

E-mail: imprensa@tce.mt.gov.br

Flickr: clique aqui