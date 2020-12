TCE-MT orienta candidatos eleitos nesta quarta-feira (9)

Os candidatos eleitos nas eleições municipais de 2020 recebem orientações do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) durante live que será realizada nesta quarta-feira (9), às 14h30.

As inscrições para a live que será transmitida no canal do Youtube do TCE-MT podem ser feitas aqui. Haverá certificado de 2 horas para os participantes que se inscreverem e estiverem logados no Portal do Aluno.

A abertura será feita pelo vice-presidente do TCE-MT, conselheiro Gonçalo Domingos de Campos Neto e pelo presidente da Associação Mato-grossense dos Municípios (AMM), Neurilan Fraga.

Depois, a conselheira substituta do TCE-MT, Jaqueline Jacobsen, ministra palestra sobre os “Papéis e Responsabilidades do Prefeito, do Vereador, dos Conselhos de Políticas Públicas e do Tribunal de Contas”. Já o conselheiro substituto e supervisor da Escola Superior de Contas do TCE-MT, Luiz Henrique Lima ministra palestra sobre “Responsabilidade Social e Transparência”.

O terceiro palestrante da tarde é conselheiro substituto do TCE-MT, Ronaldo Ribeiro, que abordará sobre “As Grandes Alterações na Previdência e o Impacto Sobre os Municípios”. Depois, o auditor público externo do TCE-MT, Natel Laudo da Silva, falará sobre as “Regras de Transmissão de Mandato”.

A live do TCE-MT é realizada pela Escola Superior de Contas para tratar sobre os desafios e as responsabilidades dos candidatos eleitos em 2020.

Secretaria de Comunicação/TCE-MT

