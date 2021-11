TCE-MT parabeniza diretoria eleita para o SinttContas

Tony Ribeiro/TCE-MT

O presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT), Guilherme Antonio Maluf, em nome dos demais conselheiros e servidores, parabeniza a diretoria eleita para o triênio 2022/2024 do Sindicato dos Trabalhadores do Tribunal de Contas de Mato Grosso (SinttContas).

Encabeçada pelo auditor público externo Vander da Silveira Melo, a chapa “Unidade e Trabalho” foi eleita no dia 27 de outubro.

“Parabenizo o Vander e toda a diretoria eleita do SinttContas para o triênio 2022/2024. Em nome dos conselheiros, secretários e servidores do TCE-MT, desejo uma excelente gestão e nos coloco à disposição para contribuir ainda mais com o fortalecimento do sindicato”, declarou o presidente do TCE-MT.

Já o presidente do SinttContas agradeceu o apoio dos servidores para o novo mandato. “Tivemos duas importantes demonstrações da confiança dos servidores e gestores do TCE. A primeira foi pelo fato de sermos chapa única nas eleições, pois colegas com projetos diferentes entenderam que a pandemia dificultou a realização de nossos planos. A segunda foi a significativa participação dos servidores na votação. Tudo isso aumenta nossa responsabilidade”, avaliou Vander Melo.

Propostas da nova gestão do SinttContas

Entre as propostas da presidência do SinttContas estão atuar firmemente na defesa dos interesses dos sindicalizados; promover uma gestão transparente e eficaz com busca no crescimento da infraestrutura do SinttContas; a busca pela reposição salarial e implantação de auxílio saúde. A diretoria buscará ainda promover a revisão do estatuto e regimento interno do sindicato, entre outras propostas.

Veja quem compõe a Diretoria do SinttContas para o triênio 2022/2024:

Vander da Silveira Melo

Presidente

Secretário-geral

Domingos Silva Lima

Secretaria Jurídico Sindical e Imprensa

Sandra da Costa Campos

André Luiz Souza Ramos

Secretaria dos Aposentados

Antônio Felipe Camarão Filho

Joanice Barros de Carvalho

Secretaria de Administração, Finanças e Estudos Econômicos

Maria da Graças Mendes Luz

Carlos Alexandre Pereira

Secretaria Social e Recreativa

Gláucia Bianca Stefanini

Walter Udson Fernandes

Suplentes

Maria Edileuza Santos Metello

Paulo Sérgio Serafim de Oliveira

Valdirene Glória da Silva Terterelho

