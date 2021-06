TCE-MT realiza aula inaugural da 8ª edição do EaD – Cidadania e Controle Social nesta quinta-feira (10)

O Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT), em parceria com a Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), promove, às 19h desta quinta-feira (10), a aula inaugural da 8ª edição do Curso de Extensão Cidadania e Controle Social (CCS). Realizado na modalidade Ensino à Distância (EaD), o curso será dirigido a 1 mil alunos, entre conselheiros de políticas públicas, professores, promotores do Ministério Público de Mato Grosso, controladores internos e agentes de saúde.

O EaD-CCS faz parte do Projeto 2 – Incentivo ao Acesso à Informação e à Consciência Cidadã – do Programa de Desenvolvimento Institucional Integrado (PDI) do TCE-MT, coordenador pela secretária de Articulação Institucional e Desenvolvimento da Cidadania (SAI), Cassyra Vuolo.

De acordo com a secretária, o objetivo da aula inaugural é dar as boas-vindas aos cursistas, apresentar o curso em suas diferentes perspectivas e evidenciar as formas práticas de controle social já realizadas pelo Tribunal de Contas.

“Esse curso foi idealizado pelo TCE-MT a partir de uma pesquisa aplicada junto aos Conselhos Municipais de Políticas Públicas, que apontou a necessidade de capacitar os conselheiros via Ensino à Distância, uma alternativa educacional democrática que amplia as possibilidades de acesso ao conhecimento e socializa informações”, lembrou Cassyra.

Em 2021, o curso pretende motivar e orientar o cidadão a exercer seu direito-dever, por meio de atividades práticas, a formalizar denúncias robustas, a buscar e a solicitar informações públicas junto aos órgãos e entidades valendo-se da Lei de Acesso à Informação (LAI), por exemplo.

O EaD – Cidadania e Controle Social tem certificação de 100 horas pela UFMT e é oferecido gratuitamente. Desde sua criação, em 2013, já foram certificados 4.927 cidadãos de todos os estados brasileiros e de quase todos os municípios de Mato Grosso.

No ano passado, 2.260 pessoas de 19 estados brasileiros se inscreveram para as 1 mil vagas disponíveis. Do total de participantes, 926 concluíram o EaD, sendo que 453 são membros de Conselhos de Políticas Públicas e, destes, 44,81% são ligados aos Conselhos de Educação.

A aula inaugural poderá ser acompanhada pelo canal do TCE Mato Grosso no YouTube. Clique aqui para se inscrever.

Secretaria de Comunicação/TCE-MT

