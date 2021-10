TCE-MT realiza capacitação online sobre LINDB

O Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) realiza capacitação online sobre a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB) nos dias 21 e 26 de outubro e 9, 11 e 18 de novembro. Os encontros acontecem entre 14h e 17h e garantem certificado de participação de 15 horas.

O objetivo é atualizar os conhecimentos dos servidores dos gabinetes e das Secretarias de Controle Externo (Secexs) do Tribunal na área do Direito. Esta é a segunda turma a participar da qualificação, cujas inscrições devem ser feitas por meio de Comunicação Interna (CI).

As palestras, ministradas pelos professores Paulo Emílio de Macedo e Luís Araújo, serão transmitidas por meio da plataforma Blackboard (IBMEC). Na ocasião, eles abordarão temas como LINDB e fontes do Direito, vigência, eficácia e validade, integração do Direito: analogia, equidade, costume e princípios gerais do Direito, dentre outros.

Vale destacar que o advogado Paulo Emílio de Macedo é coordenador dos programas de mestrado e doutorado em Direito da Universidade Gama Filho, professor titular do IBMEC, professor associado da Universidade Federal do Rio de Janeiro e da Universidade do Estado do Rio de Janeiro.

Luís Araújo, por sua vez, é pós-doutor em Direito pela University of Oxford (Oxford) e pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), professor titular V da graduação do Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais (IBMEC) e professor da pós-graduação stricto sensu (PPGD) da Universidade Cândido Mendes (UCAM).

André Garcia Santana

Secretaria de Comunicação/TCE-MT

E-mail: imprensa@tce.mt.gov.br

Flickr: clique aqui