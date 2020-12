TCE-MT realiza última sessão plenária de 2020 nesta sexta-feira, 18

O Pleno do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) realiza, a partir das 8h30 desta sexta-feira (!8), a última sessão plenária de 2020, por videoconferência. Em pauta, constam 58 processos.

Estão previstos julgamentos de normatizações, contas anuais de governo e de gestão, homologação de medidas cautelares, tomadas de contas ordinárias e especiais, auditorias, representações de natureza interna e externa, reexame de tese e recursos. A pauta foi publicada no Diário Oficial de Contas de terça-feira (15) – clique aqui.

Conforme a Resolução Normativa nº 02/2020, as sessões ordinárias e extraordinárias do Tribunal Pleno e das Câmaras Julgadoras serão realizadas por meio de videoconferência em caráter excepcional e temporário. A medida considera a necessidade de se manter a prestação dos serviços essenciais de controle externo durante a situação de emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus (COVID-19) e estará em vigor durante a pandemia.

Para acompanhar as sessões basta acessar o site do Tribunal de Contas de Mato Grosso: www.tce.mt.gov.br ou o canal do TCE Mato Grosso no YouTube.

