TCE-MT realiza workshop PDI 2021 nesta quarta-feira (28)

Divulgação TCE-MT

Coordenadores do Projeto II do Programa de Desenvolvimento Integrado Institucional (PDI) e presidentes dos conselhos municipais de políticas públicas têm encontro marcado no workshop “Controles e Conselhos: dialogando sobre políticas públicas”, que acontece nesta terça-feira (27).

O evento, realizado pela Secretaria de Articulação Institucional e Desenvolvimento da Cidadania (SAI) do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT), faz parte do cronograma da Pasta, que tem no calendário inúmeras ações para 2021.

Segundo a titular da SAI, Cassyra Vuolo, a reunião abordará conteúdos técnicos e operacionais, indispensáveis para a execução das ações do Projeto II, que conta com extensa agenda de capacitações, oficinas e reuniões ao longo do ano.

Além disso, é preciso preparar os conselheiros para o diálogo, priorização e inserção de demandas nos planos municipais dos gestores eleitos no ano passado.

“Precisamos contribuir para efetiva atuação dos controles externo, interno e social. Cada um executando sua missão e atribuições específicas e todos voltados para a melhoria da qualidade da gestão dos recursos públicos”, explica a secretária.

É neste cenário que o papel dos conselhos municipais se torna fundamental, uma vez que são eles os responsáveis pela proposição, monitoramento e avaliação dos resultados das políticas públicas. Este é ainda um exercício de cidadania e de fortalecimento da democracia participativa.

O workshop, voltado para o incentivo ao acesso à informação e à consciência cidadã, acontece virtualmente às 18h30, garantindo certificado de 2h30 aos participantes. As inscrições podem ser feitas por meio do portal do aluno ou pelo link: https://aluno.tce.mt.gov.br/inscricao/capacitacao/303.

Andre Garcia Santana

Secretaria de Comunicação/TCE-MT

E-mail: imprensa@tce.mt.gov.br

Flickr: clique aqui