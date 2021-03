TCE-MT recomenda que Estado avalie impactos na redução de carga horária de médicos

Divulgação TCE-MT

A live Consciência Cidadã nas Universidades será realizada nesta quinta-feira (4), às 19h, pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT). O evento por videoconferência vai ser transmitido no canal do Youtube do TCE-MT. As inscrições ainda podem ser realizadas aqui.

Com o tema “Conhecendo o TCE-MT: Missão e Perspectivas”, a live tem como objetivo, proporcionar à comunidade universitária, da rede pública e privada, a oportunidade de conhecer a missão do Tribunal de Contas, seus canais de comunicação, projetos e ações voltados para à formação da cidadania e do estímulo ao controle social.

Haverá certificado de 2 horas para os participantes do Consciência Cidadã nas Universidades. A programação da live conta com palestra do auditor público externo do TCE-MT, Bruno de Paula Santos. A mediadora será a secretária de Articulação Institucional e Desenvolvimento da Cidadania (SAI) do TCE-MT, Cassyra Vuolo.

Para 2021, o diálogo entre o controle externo e os estudantes será ampliado. Uma ligação que vai favorecer a apresentação de casos práticos e sistemas de interesse dos participantes. Toda a ação se desenvolve utilizando uma linguagem simples, com o intuito de facilitar a compreensão das atividades e dos conceitos.

Os resultados obtidos serão medidos pela avaliação online respondida pelo aluno na mesma base e espaço da emissão do certificado.

Secretaria de Comunicação/TCE-MT

E-mail: imprensa@tce.mt.gov.br

Flickr: clique aqui