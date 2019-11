TCE-MT sedia duas palestras que têm o Direito como tema

Secretário-geral de Controle Externo, Volmar Bucco.

Ter um panorama da situação da gestão de cada município e acompanhar o cumprimento das determinações do Tribunal de Contas de Mato Grosso agora é possível em um único espaço. Com o lançamento de 11 novos módulos do Radar de Controle Externo, o TCE ainda inova oferendo à sociedade o Módulo Cidadão, que vai sintetizar as informações de áreas como saúde, educação, previdência, obras pessoal, receita, despesa, contratos, licitação e prestação de contas. O lançamento dos novos módulos do Radar ocorre na próxima quinta-feira (5/12), às 8h30, no auditório da Escola Superior de Contas.

Com as novidades, que somam ao já em operação Módulo Compras Públicas, será possível verificar se estão sendo cumpridos os limites constitucionais de gastos públicos por cada município e o Radar de Controle Externo passa a funcionar de maneira mais ampla, conforme foi idealizado, de acordo com o secretário-geral de Controle Externo, Volmar Bucco.

“Entusiasmo e satisfação são os sentimentos que definem a entrega das novas funcionalidades. Trabalhamos muito para disponibilizar o que entendemos ser o Portal Transparência de todos os outros, pois com o Radar é possível acessar informações, cruzar dados e comparar se o que o cidadão está observando na realidade condiz com as informações digitais”, explicou. Ao identificar uma irregularidade, é possível realizar um chamado na Ouvidoria e, pensando nisso, o Módulo Cidadão também conta com link que redireciona para o canal adequado.

Mas não é o único redirecionamento possível. O Módulo Cidadão é uma síntese dos demais e possibilita que o interessado possa olhar mais atentamente uma questão específica. Se, por exemplo, ao verificar um município, busca-se uma informação sobre a situação da educação e, diante disso, o cidadão quer saber sobre aplicação dos recursos do Fundeb, ele vai sendo direcionado para o Módulo Educação, que também será lançado em 5 de dezembro. Podem ser realizadas incrições para o evento pelo link:

https://www.tce.mt.gov.br/eventos/detalhe/id_evento/954