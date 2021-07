TCE-MT visita obras da PCE e destaca benefício econômico em trabalho realizado por reeducandos

A titular da Secretaria de Articulação Institucional e Desenvolvimento da Cidadania (SAI) do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT), Cassyra L Vuolo, participou, nesta quinta-feira (8), do curso “Os Conselhos Municipais de Educação em Tempos de Pandemia: Estrutura, Funcionamento, Fortalecimento/Desafios, Possibilidades e Perspectivas”.

A capacitação foi idealizada pela União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação de Mato Grosso (UNCME-MT) e totaliza quase 400 visualizações no Youtube, por onde foi transmitida.

Com 356 inscritos de 33 municípios do estado, o encontro também contou com participantes da Bahia e do Amazonas. Além disso, houve adesão de 34 instituições mato-grossenses e uma baiana.

A proposta foi possibilitar aos conselhos municipais de educação do estado acesso às informações necessárias para que possam cumprir com as funções que lhes são atribuídas em Lei.

Durante a abertura do evento, Cassyra L Vuolo falou sobre o papel do Tribunal na busca pela melhoria do ensino no Brasil e destacou a importância da qualificação. “Que possamos criar um espaço para novas ideias, para construirmos novos conhecimentos”, disse.

Também palestrou no evento, o conselheiro substituto do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina (TCE-SC) Gerson dos Santos Sicca. De acordo com ele, o conselheiro municipal não tem apenas o papel fiscalizador. “Assim como o Tribunal de Contas é parceiro da boa gestão, os conselhos também devem ser. Não se trata de reinventar a roda, mas de cumprir com metas já estabelecidas na nossa constituição.”

O coordenador da UNCME-MT, Edemar Jorge Kamchen, explicou que o projeto visa fortalecer os conselhos. “O ideal é que eles se tornem independentes em suas ações, com o propósito maior de instituir o sistema próprio de ensino em todos os estados, uma vez que, hoje, onde não há sistema, os conselhos dependem das deliberações e normas estabelecidas pelo conselho estadual.”

O curso tem carga horária de 24 horas, num total de oito encontros com três horas de duração cada. Em formato on-line, as reuniões são viabilizadas pelo aplicativo Google Meet e transmitidas no canal da “UNCME-MT” no YouTube.

