TCE oferece 300 vagas em cursos sobre fiscalização e a gestão de contratos

O Tribunal de Contas de Mato Grosso, por meio do Programa TCEstudantil, recebeu nesta quarta-feira (25.09) alunos do 1º ano do Ensino Médio da Escola Estadual “Irmãos do Caminho”, do bairro Souza Lima, em Várzea Grande. O grupo, composto por cerca de 90 estudantes e professores, foi recepcionado pela equipe da Secretaria de Articulação Institucional e Desenvolvimento da Cidadania (SAI), responsável pela coordenação do programa.

Durante a visita, os estudantes puderam conhecer de perto a estrutura da Instituição e suas ações como responsável pelo controle externo da gestão pública nas esferas Municipal e Estadual.

Os alunos participaram de uma palestra em que puderam conhecer o papel constitucional do Tribunal de Contas, sua estrutura e seu funcionamento prático, as ferramentas de transparência e participação direta dos cidadãos na fiscalização dos recursos, serviços e políticas públicas. A palestra foi ministrada pelo auditor de controle externo Bruno de Paula Santos, que ressaltou a importância fundamental da participação dos cidadãos como agentes de fiscalização e de controle social dos gastos públicos.

Os estudantes também conheceram o plenário, onde funciona a unidade mais importante do TCE-MT, o Tribunal Pleno dos Conselheiros, que são os responsáveis pela análise e julgamentos de todos os processos administrativos relativos a gestão dos recursos e das políticas públicas que tramitam no Tribunal.

Para a estudante Lauriane Lemes do Nascimento, conhecer o TCE-MT foi um momento marcante em sua vida. “Participar do TCEstudantil foi bem legal. Aprendi muitas coisas novas. Só conhecia o TCE pelo que sai na televisão, nas redes sociais. Não tinha muita ideia sobre como era o Tribunal em si. Achei bem interessante a palestra, pois o auditor Bruno (de Paula) falou de um jeito bem informal, facilitando muito para a gente entender direitinho o que é controle externo e controle social dos governantes. Também aprendi hoje que é importante a gente exercer nossa cidadania fiscalizando os gastos dos nossos impostos. Não imaginava que o TCE fosse tudo isso”, testemunhou a aluna da E.E. Irmãos do Caminho.

O estudante Juan Carlos Abraão da Silva, por sua vez, revelou que a visita ao TCE-MT foi uma experiência única em sua vida. Ele contou que trabalha durante o dia e tem pouco tempo para se informar sobre administração pública, política e cidadania. “Essas coisas eu só vejo na escola mesmo, à noite. Achei bem legal poder conhecer o TCE pessoalmente. Já tinha ouvido falar do trabalho do Tribunal em alguma noticia da televisão, ou no rádio. Mas, vir aqui e conhecer de perto é outra coisa. Pude aprender bastante com a palestra e acho que tudo o que vimos aqui vai ser importante para minha vida, vou poder compartilhar em casa o que aprendi sobre cidadania, sobre como podemos fiscalizar o prefeito, os vereadores, as obras públicas e isso é muito legal”, afirmou Juan Carlos.

De acordo com a professora Geisiane da Silva França, o TCEstudantil veio ao encontro de um projeto que vem sendo desenvolvido no próprio espaço escolar que visa ampliar a consciência dos estudantes sobre seus direitos e deveres de cidadãos. Para ela, a visita aos espaços do Tribunal de Contas de Mato Grosso é uma forma de “concretizar, na prática, a cidadania dos jovens. O TCE está de parabéns por este projeto e por nos dar esta oportunidade de mostrar aos nossos estudantes o quão eles são importantes no espaço do bairro, da escola, da cidade, do estado e do país”, enfatizou.