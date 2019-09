TCE orienta gestor de Mirassol D’Oeste sobre licitações

Assunto:AUDITORIA

Interessado Principal:FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GUARANTA DO NORTE

LUIZ CARLOS PEREIRA CONSELHEIRO INTERINO

O Tribunal de Contas de Mato Grosso deu conhecimento ao Relatório Técnico de Auditoria que analisou a folha de pagamento dos Fundos de Previdência dos Municípios de Guarantã do Norte, Paranatinga e de Querência. O relator do processo, conselheiro substituto Luiz Carlos Pereira, apresentou seu voto na sessão ordinária da Primeira Câmara de Julgamentos realizada no dia 4/9.

A auditoria verificou possíveis pagamentos de benefício de auxílio reclusão a dependentes de servidores que não estivessem recolhidos à prisão, contudo os casos trataram de erros formais na inserção de informações pelo Aplic. Foi determinado à atual gestão do Fundo Municipal de Previdência Social de Guarantã do Norte para que, no prazo de 60 dias, proceda a correção, no Sistema Aplic, da descrição dos pagamentos dos 61 benefícios de auxílio reclusão, apontados no relatório técnico preliminar.

O relator ainda recomendou às gestões dos Fundos Municipais de Guarantã do Norte, Paranatinga e Querência que tomem medidas no sentido de que as próximas cargas no Sistema Aplic atendam às determinações constantes na Resolução Normativa n° 03/2015 – TCE/MT – 5ª edição (Manual de Orientação para Remessa de Documentos) e Resolução Normativa n° 31/2014 – TCE/MT (Regras para remessa de informações Aplic).

A Auditoria estava prevista nos Planos Anuais de Fiscalização e de Trabalho (PAF e PAT). Os Fundos devem ainda aprimorar os procedimentos de controle interno (conferência da folha de pagamento x informações Aplic), visando à integralidade das informações prestadas pelo sistema Aplic.