TCE realiza Roda de Conversa com estudantes de Pedagogia da UFMT

CONTAS ANUAIS DE GOVERNO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

MOISES MACIEL

Irregularidades gravíssimas na gestão financeira do município levaram o Pleno do Tribunal de Contas de Mato Grosso a emitir parecer prévio contrário à aprovação das contas de Pontal do Araguaia, referentes a 2018, sob a gestão do prefeito Gerson Rosa de Moraes. Por unanimidade, o Pleno acompanhou voto do relator das contas (Processo nº 166537/2018), conselheiro interino Moises Maciel, em consonância com parecer do Ministério Público de Contas. O processo foi julgado na sessão extraordinária do Tribunal Pleno de 03/12.

Uma das irregularidades apontadas pela equipe técnica do Tribunal, e depois confirmada pelo conselheiro relator, foi que o município ultrapassou o limite máximo de gastos com pessoal estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, que é de 54% da Receita Corrente Líquida municipal. Em 2018, o município comprometeu R$ 10.935.422,97, ou 57,71% da receita total de R$ 18.949.425,33, com folha.

Ficou demonstrada a indisponibilidade financeira para cobertura dos restos a pagar inscritos nas fontes de recursos 00, 01, 02 e 18/19/31, comprometendo o equilíbrio das contas públicas previsto pela LRF. Também foi verificada a abertura de créditos adicionais suplementares (R$ 82.740,16) e especial (R$ 48.329,16) sem os devidos decretos do Poder Executivo, e ainda houve a abertura de créditos adicionais (R$ 5.080.834,21) sem autorização legislativa.

“Ademais, foram abertos créditos adicionais no valor de R$ 154.851,21 com a indicação de recursos oriundos de Excesso de Arrecadação inexistente nas fontes de recursos “01” e “19”. Sendo assim, convergindo com o posicionamento do Ministério Público de Contas declinado no Parecer 5.328/2019, concluo que a emissão de Parecer Prévio Contrário à Aprovação das contas anuais de governo de Pontal do Araguaia”, ressaltou o relator.

O conselheiro recomendou à atual gestão do município que elabore e implemente um plano de ação no sentido de não só assegurar a cobrança dos tributos de sua competência, como também de viabilizar a máxima efetividade na arrecadação, a fim de aumentar as Receitas Próprias do Município, já que as Transferências Correntes no exercício de 2018 corresponderam à 78,08% do total da receita arrecadada de R$ 22.069.287,53, sobre o qual as receitas tributária próprias e o montante arrecadado da Dívida Ativa representaram, respectivamente, 14,70% e 0,52%.