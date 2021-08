TCU conclui aprovação do leilão do 5G

O ministro das Comunicações, Fábio Faria, esclareceu, ao vivo, no programa A Voz do Brasil, dúvidas de ouvintes sobre a nova tecnologia de internet 5G. O Tribunal de Contas da União (TCU), aprovou no fim da tarde de hoje as regras do leilão para a nova tecnologia. A previsão é de que o certame seja realizado em outubro deste ano.

A tecnologia 5G deve automatizar processos na indústria e na agricultura, facilitar a telemedicina e mudar a vida do cidadão comum por meio da Internet das Coisas (IoT), que vai interligar aparelhos em casa e fora dela.

O leilão deve atrair cerca de R$ 40 bilhões em investimentos. Os vencedores do leilão também terão de se comprometer com a expansão da tecnologia 4G para todo o território nacional. Cerca de 2,5 mil comunidades indígenas e 48 mil quilômetros de rodovias federais também serão beneficiados.

