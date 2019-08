Teatro Móvel estaciona na Orla do Porto para inspirar crianças a trabalhar com ciência e tecnologia

Um laboratório de outro tempo, um robô e duas cientistas integrantes de uma rede de mulheres inventoras. Este é o enredo do espetáculo “Uma Janela para o céu”, que chega a Cuiabá nesta segunda (19) e fica até sexta (23), estacionado em seu teatro móvel, na Orla do Porto, com sessões nos períodos matutino e vespertino, todas gratuitas. O projeto, que tem o objetivo de inspirar meninos e meninas a se interessarem pelo fascinante mundo das ciências e tecnologia, conta com patrocínio da Uber, apoio do Ministério da Cidadania e da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo.

Nas últimas semanas, a iniciativa passou por Salvador, Recife, João Pessoa, Natal, Teresina, São Luís, Belém e Manaus. O grupo de teatro “Cia. Realengo”, que executa o espetáculo e trabalha com criação de histórias autorais ou com contação de obras importantes da literatura brasileira, foca em narrativas protagonizadas ou escritas por mulheres e busca, de forma lúdica, levar para o universo infantil temas contemporâneos, como igualdade de gênero, tecnologia e empoderamento.

A peça conta a história de Luna e Lara, meninas imaginativas e inventivas. Num domingo, enquanto caminham rumo ao QG onde costumam se reunir para ter ideias, elas encontram um garoto, que sempre as desafia e questiona e faz mais uma provocação. Depois, já no QG, Luna bate a cabeça e vai parar num outro tempo-espaço. Ela acorda em um laboratório onde duas cientistas malucas e seu robô estão trabalhando. Ali, a garota conhece um mundo novo e descobre uma rede de mulheres inventoras que apresentam a ela um mundo de tecnologia e ciências.

De acordo com a assessoria do projeto, em dois anos, o Teatro Móvel já levou cultura, arte e diversão para mais de 11 mil participantes de 15 cidades de 4 estados. Foram mais de 230 apresentações artísticas. O projeto, aprovado pela Lei de Incentivo à Cultura, é realizado pelo Ministério da Cidadania e pela Magma Cultura. Com patrocínio da Uber, a iniciativa integra a campanha Eu Consigo, projeto que busca inspirar as crianças a acreditarem no próprio potencial e se interessarem por tecnologia e ciência. A iniciativa conta também com o apoio das prefeituras municipais de cada cidade visitada, como a Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo da Prefeitura de Cuiabá.

SERVIÇO

Cuiabá/MT: 19 a 23 de agosto

Local: Orla do Porto

Endereço: Avenida Manoela José de Arruda

PROGRAMAÇÃO

Segunda: 14h/15h30 (apresentações teatrais)

Terça: 8h30/10h/14h/15h30 (apresentações teatrais)

Quarta: 8h30/10h/14h/15h30 (apresentações teatrais)

Quinta: 8h30/10h/14h/15h30 (apresentações teatrais)

Sexta: 8h30/10h (apresentações teatrais)

*com informações da assessoria