Tech Talk debate produtividade e gestão financeira na segunda-feira (19)

A Empresa Mato-grossense de Tecnologia da Informação (MTI) realiza a 9ª edição do MTI Tech Talk para debater sobre produtividade e gestão financeira inteligente. O evento online será realizado às 16h do próximo dia 19 de abril, horário de Cuiabá.

Produtividade e gestão financeira são dois assuntos que nem sempre parecem estar conectados. Mas, afinal é possível aumentar a produtividade, por meio de uma gestão financeira inteligente? Quem vai tentar responder essa pergunta é o palestrante Matheus Borges, formado em administração de empresas pela Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), conselheiro empresarial, consultor na Impulse Management Consulting e ex-diretor financeiro Latam da Terravion.

“Ao longo dos anos, percebemos que esse assunto está completamente entrelaçado. Produtividade não está desassociada da vida pessoal do trabalhador, sobretudo, das finanças, um tema que tira o sono de muita gente. Porém, isso pode desencadear um efeito em cascata positivamente, pois pessoas que tem uma boa gestão financeira costumam produzir mais resultados no trabalho, logo aumentam a produtividade pessoal e da instituição, por consequência”.

O evento online será realizado na próxima segunda-feira (19.04), às 16h, no canal do YouTube da MTI. A inscrição é gratuita e pode ser realizada pelo seguinte link – CLIQUE AQUI.

MTI Tech Talk é um evento online com o objetivo de compartilhar informações sobre diferentes temas da área de tecnologia, cultura e inovação e propagar novos conteúdos para os colaboradores e parceiros da MTI. O MTI Tech Talk é aberto ao público e as inscrições são gratuitas. Ao término do evento, cada participante irá receber um certificado de participação online.