Telemedicina do Sistema CNA/Senar leva saúde aos produtores do Agronordeste

Brasília (30/09/2021) – O projeto-piloto de Telemedicina do Sistema CNA/Senar leva saúde aos familiares e produtores do Agronordeste e já alcançou a marca de 6.246 usuários cadastrados nos três primeiros meses de operação. Ao todo, já foram realizadas mais de 200 consultas desde julho, mês de lançamento da iniciativa.

O objetivo do projeto é melhorar a saúde, no primeiro momento, dos produtores rurais atendidos pelo programa Agronordeste e seus familiares que, em muitos casos, estão distantes de postos ou unidades de saúde. A expectativa é envolver a cobertura de 100 mil vidas na fase inicial.

O Agronordeste é um plano de ação criado pelo Ministério da Agricultura (Mapa) e desenvolvido em parcerias como, por exemplo, a do Sistema CNA/Senar, que também oferece Assistência Técnica e Gerencial (ATeG) aos produtores cadastrados no programa.

Com o atendimento médico oferecido por meio de videoconsultas – feitas por clínicos gerais e especialistas em medicina da família – é possível reduzir o tempo de espera para atendimento e aumentar a disponibilidade de horários para consultas. O serviço funciona por telefone ou por aplicativo de conversa.

A coordenadora de Formação Profissional e Promoção Social do Senar, Deimiluce Coaracy, destaca que o principal desafio dos primeiros meses de implantação do projeto é fazer com que as pessoas confiem na Telemedicina.

Para ela, os usuários precisam entender que, apesar de ser intermediada pela tecnologia, quem está à frente da consulta é um médico com toda a capacidade de, mesmo a distância, entender as necessidades de quem procura atendimento e indicar possíveis tratamentos e exames.

Outro ponto fundamental é conscientizar as pessoas sobre a importância do autocuidado para a prevenção de doenças.

Equipes do Senar atuam na divulgação da Telemedicina

Segundo Deimiluce, a recomendação é procurar os serviços de saúde para saber quais exames e vacinas estão relacionados a cada faixa etária e entender os sinais e sintomas que podem aparecer em decorrência de problemas como excesso de açúcar e gordura ou falta de exercícios, por exemplo.

“Temos o desafio de fazê-los confiar que a Telemedicina pode ser, sim, uma oportunidade para que eles cuidem da saúde e entendam esse autocuidado que deverão ter durante toda a vida”, afirmou Deimiluce.

Atenção Primária – Na opinião do pesquisador em saúde populacional da Fundação Getúlio Vargas (FGV) e consultor técnico da CNA para Telemedicina, Alberto Ogata, pesquisas mostram que boa parte das condições de saúde pode ser resolvida na Atenção Primária. Neste sentido, a oferta de consultas com médicos de família através da Telemedicina é um recurso importante para os produtores rurais e suas famílias.

“Muitas vezes, a consulta com um médico pode levar muito tempo para ser marcada ou exigir grandes deslocamentos das pessoas. E não é raro que elas possam ser resolvidas pelo atendimento em Telemedicina. Acho que esta experiência pode ser um grande avanço para que as pessoas possam cuidar de sua saúde e ter acesso a médicos experientes”, disse Ogata.

Outra vantagem apontada por ele é que o projeto busca uma aproximação com o sistema de saúde nas cidades para que as condições que necessitam de tratamento possam ser encaminhadas e receber um acompanhamento.

Produtor Francisco Ferreira da Silva (à direita) aprovou o serviço

Veja os depoimentos dos usuários:

“A médica me ligou antes do dia da consulta marcada e perguntou se poderia me atender. Eu disse que com certeza. Foi uma consulta de verdade. Nem em um médico particular por aqui eu teria tido uma consulta daquele jeito. Gostei demais. Falei dos meus problemas todinhos. Uma benção” – Francisco Ferreira da Silva/ Lagoa de Pedras (RN)

“O atendimento foi ótimo. O médico foi gente fina e conversou bem. Daqui a um mês vou consultar de novo para ver se eu melhorei. Também recomendou uma meia para eu usar porque estava com muita dor nas pernas. Gostei mesmo. Maravilhoso o médico” – Naiane da Silva e Silva/ América Dourada (BA)

“No mesmo dia que eu entrei em contato pelo Whatsapp, eu consegui agendar a consulta. A doutora foi muito prestativa e atenciosa. Fez muitas perguntas e passou exames que eu estava precisando realizar e medicamentos através de uma receita pelo SMS. Foi de grande ajuda para mim e tenho certeza que também vai ser para a minha família e para os demais cadastrados nesse projeto. Só tenho a agradecer a todos envolvidos” – Quesia Gomes dos Santos/ Palmeira dos Índios (AL)

“Estava percebendo variação da minha pressão arterial e logo quando a técnica de campo avisou sobre a Telemedicina do Senar, não perdi tempo e, imediatamente, entrei em contato pelo telefone disponibilizado. O agendamento foi eficiente e logo realizei a consulta. Fiquei surpreso com a agilidade”- Fábio da Silva/ Ielmo Marinho (RN)

