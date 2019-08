Telemetria é implantada em 44 autoescolas de Cuiabá e Várzea Grande

O sistema de telemetria já está em funcionamento em 44 Centros de Formação de Condutores (CFCs) de Cuiabá e Várzea Grande. A quantidade representa 68% das autoescolas credenciadas no Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (Detran-MT). Os outros 21 CFCs que não implantaram o sistema dentro do prazo estipulado na portaria 448/2019, que terminou nesta sexta-feira (23.08), estão impedidos de ministrar aulas práticas nas categorias B, C, D e E até a regularização das aulas dentro do novo sistema.

A telemetria permite o monitoramento das aulas práticas de direção veicular utilizando a validação por foto e biometria do instrutor e candidato, além de localizadores de GPS instalados nos veículos das autoescolas para constatar o percurso realizado pelo aluno.

O diretor e gerente de uma autoescola com unidade em Cuiabá e Várzea Grande, Edmundo Martins da Silva, contou como está sendo a experiência com o novo sistema, em funcionamento há 26 dias nas duas unidades da autoescola.

“A implantação da telemetria é a concretização de um desejo de muitos anos da autoescola, pois proporciona maior dinamismo, segurança e transparência em relação às aulas ofertadas pelo Centro de Formação, tanto para os alunos quanto para a autoescola e para o Detran”, relatou.

O diretor de Habilitação do Detran-MT, Alessandro de Andrade, explica que, até a implantação da telemetria, o controle de aula nos Centros de Formação de Condutores (CFCs) era realizado de forma manual, através de uma ficha em papel cartão na qual eram marcados os campos de data, número da aula e assinado pelo instrutor e aluno; além do lançamento das aulas, também de forma manual, no sistema do Detran. Com o novo sistema, as aulas são informadas de maneira automática.

“Com a implantação da telemetria o Detran-MT dá um salto na segurança e transparência dos processos de habilitação no tocante às aulas práticas, evitando fraudes no processo de formação de condutores”, ressaltou o diretor.

Além de Cuiabá e Várzea Grande, a telemetria também está em implantação nas cidades de Água Boa, Alta Floresta, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Campo Novo do Parecis, Campo Verde, Canarana, Colíder, Comodoro, Confresa, Diamantino, Guarantã do Norte, Juara, Juína, Lucas do Rio Verde, Mirassol D’Oeste, Nova Mutum, Nova Xavantina, Pontes e Lacerda, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sinop, Sorriso e Tangará da Serra.

Os municípios que já implantaram a telemetria são os que possuem coleta biométrica nas unidades do Detran. No último dia 19 de agosto começou a segunda fase da implantação, que abrange os demais municípios do Estado que ainda não possuem a coleta biométrica.

O sistema de telemetria foi desenvolvido pelo Detran-MT em parceria com a Empresa Mato-grossense de Tecnologia da Informação (MTI), e é executado por empresas credenciadas pelo Detran-MT, contratadas pelas autoescolas.

A meta é que até outubro deste ano todas os Centros de Formação de Condutores (CFCs) em Mato Grosso estejam utilizando o sistema.

Telemetria

Antes de começar a aula prática, o sistema faz o reconhecimento do aluno-condutor a partir de biometria digital ou facial. Na sequência, o próprio sistema apresenta os dados do condutor e do veículo utilizado, registra o desempenho do condutor durante o percurso e gera um relatório da aula.

O relatório contém a duração da aula, a distância e o caminho percorrido, a velocidade do veículo, além das faltas e infrações cometidas e os locais onde elas ocorreram durante o percurso.

Todos esses dados, inclusive com imagens registradas durante as aulas, são encaminhados pela MTI ao sistema do Detran-MT que, assim como as autoescolas, terá o histórico das aulas realizadas e do conteúdo programático ofertado.