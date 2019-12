Temporada de cruzeiros movimentará mais de 620 mil turistas em Santos

A temporada de cruzeiros está aberta em Santos, no litoral paulista, e deve receber, até 14 de abril, cerca de 627 mil turistas, 3,8% a mais do que a de 2018-2019, que circularão no Terminal Marítimo de Passageiros Giusfredo Santini-Concais nos 83 dias com transatlânticos no porto.

O primeiro a atracar foi o navio em trânsito Zaadam, da operadora Holland America, em novembro, quando é aberta a temporada. Além dele, oito navios estarão em trânsito, o que representa milhares de passageiros circulando pela cidade, e seis farão escalas regulares, isto é, com embarques e desembarques no terminal marítimo.

A Secretaria de Turismo de Santos manterá um Posto de Informações Turísticas (PIT), com recepcionistas bilíngues e folheteria, nos dias em que houver atracação de navios.

“Sempre é uma expectativa essa temporada de cruzeiros para nós em Santos, temos vários atrativos, museus, parques e praias. Reforçamos as folheterias de informações turísticas, o PIT está preparado, fizemos convênios com empresas de turismos para que para o que o turista conheça a cidade, nos preparamos muito para isso. A expectativa é mais de 600 mil pessoas e se nesse espaço nós capitalizarmos 10% desses turistas já estaremos muito satisfeitos”, disse o secretário Odair Gonzalez.

O navio Volendam, também da Holland America, é o único a estrear em Santos nesta temporada. Com capacidade para 1.432 passageiros, ele atracará em 19 de fevereiro de 2020, procedente de Buenos Aires (Argentina), na escala de uma viagem de volta ao mundo, com 78 dias de duração, que começa em Ford Lauderdale (EUA), em 5 de janeiro. Outra novidade desta temporada é o retorno, após um hiato de dez anos, do navio MSC Sinfonia, repaginado e ampliado.

O Seaview (operadora MSC) também retorna a Santos. Maior navio de passageiros a circular na costa brasileira, esse gigante dos mares, com capacidade para 5.429 hóspedes, foi lançado ao mar em junho do ano passado e fez sua estreia em Santos na temporada passada.

Capital nacional dos cruzeiros

Santos é a capital nacional dos cruzeiros marítimos e o mais importante porto para embarque de passageiros do País, que registra pelo terceiro ano seguido, crescimento na movimentação de turistas.

De acordo com a prefeitura de Santos, na temporada 2017-2018, o terminal do Concais movimentou 503.497 passageiros, em um crescimento de 12% em relação ao período anterior, enquanto na de 2018-2019, foram 604.262 turistas, o que representa um aumento de 14%. O aumento de passageiros navegando na costa brasileira deverá ser em torno de 6%, de acordo com estimativas do setor.

“Santos se transforma em uma vitrine, mostrando suas atrações e belezas a turistas, sobretudo estrangeiros em trânsito, que, de outra forma, talvez nem pensassem em conhecer a Cidade”, comentou Gonzalez. A cada ano, prosseguiu, é visível o aumento de visitantes circulando pelo Centro Histórico, passeando nos bondes e conhecendo equipamentos turísticos como os museus Pelé e do Café, e o Monte Serrat.

Retorno de transatlântico

O transatlântico Sinfonia, da operadora MSC, retorna a Santos após um intervalo de dez anos. Pela primeira vez, ele terá não apenas cruzeiros com embarques na Cidade, mas também trará passageiros em trânsito, procedentes de Buenos Aires (Argentina), Montevidéu (Uruguai) e Itajaí (Santa Catarina).

Repaginado e ampliado, ele ganhou, há quatro anos, 24m de comprimento, novas cabines e áreas públicas, aumentando sua capacidade de 2.069 para 2.680 turistas. O Sinfonia atracou em Santos no último dia 13, dia em que o Concais recebeu simultaneamente cinco transatlânticos. O terminal receberá três navios em 25 de dezembro, em 24 dias terá dois e, em 57 dias, apenas um transatlântico.