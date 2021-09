Tenente-coronel assume comando do 4º Batalhão em Várzea Grande

O tenente-coronel Jean Klebber Brito Silva, de 43 anos, assumiu o comando do 4º Batalhão de Polícia Militar, nesta terça- feira (21.09). A solenidade de passagem ocorreu no auditório do Senai, em Várzea Grande.

O batalhão do 4º Bravo ficou sob o comando do então tenente-coronel Januário Antônio Edwiges Batista por cinco anos. No último dia 03 de setembro o militar foi promovido ao cargo de coronel. Com a promoção do coronel Januário, a unidade do 4º BPM ficou sob a coordenação do tenente-coronel Jean Araújo de Lima que passou o comando do 4º Batalhão para o tenente-coronel Jean Klebber Brito.

Em sua despedida, coronel Januário Batista destacou a produtividade da unidade e agradeceu a tropa pelo empenho para reduzir os índices criminais da região. “Nossa equipe provou o que é ser operacional. A cada dia conquistamos confiança e os indicadores foram despencando. Por três meses não houve um homicídio em VG. Agradeço os policiais por se empenharem em ações preventivas como o 4º Bravo Lutas que atende 160 crianças e adolescentes e o Pedal do 4º Bravo, que gerou uma aproximação importante com a população”, agradece o coronel.

O 4º BPM possui 185 policiais e atua com o policiamento ostensivo e ações preventivas de segurança pública. O novo comandante, tenente-coronel Jean Klebber Brito, é cuiabano e ingressou nas fileiras da PMMT no ano de 1997. O militar é formado no Curso de Oficiais da PM, possui graduação em Direito pela Universidade de Cuiabá, formação de motociclistas e escolta, curso de atualização jurídica em direito público e penal, formação de uso progressivo da força estágio avançado, dentre outras especializações.

A troca de comando do 4º Batalhão reuniu autoridades civis e militares. O ato solene foi presidido pelo comandante-geral da PM, coronel Jonildo José de Assis e pelo comandante do 2º Comando Regional de Várzea Grande.