Tenente- coronel Hadassah Beserra assume comando do maior Batalhão da PMMT

Tenente- coronel Hadassah Susannah Beserra Souza assumiu o comando do 3º Batalhão da Polícia Militar na tarde de sexta-feira (24.09). A solenidade de passagem de comando aconteceu na sede da unidade, no bairro CPA IV, em Cuiabá. A militar é a primeira policial mulher a comandar o maior batalhão da PMMT.

O ato solene foi presidido pelo comandante-geral da PM, coronel Jonildo José de Assis e pelo comandante do 1º Comando Regional de Cuiabá, coronel Esnaldo Moreira. Tenente-coronel Gilcimar Mendes Côrrea, que transferiu a função de comandante para a tenente-coronel Hadassah Susannah, estava sob o comando do 3º BPM desde que o então coronel Fernando Augustinho de Oliveira Galinho foi promovido, no início deste mês.

Coronel Fernando Augustinho de Oliveira Galinho ficou à frente do 3º Batalhão por mais de três anos. Ao se despedir, o oficial destacou o empenho da tropa, da parceria da unidade com a comunidade e dos relevantes índices de produtividade do maior batalhão da PM. “Aos nossos parceiros quero agradecer por confiarem na Polícia Militar. Nossos policiais são aguerridos e compromissados com a segurança pública. Continuem empenhados nesta missão para com a nova comandante tenente-coronel Hadassah”, disse o coronel Fernando.