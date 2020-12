Terça-feira (15): Mato Grosso registra 168.657 casos e 4.282 óbitos por Covid-19

Durante reunião com o governador Mauro Mendes, os prefeitos eleitos dos partidos PP e PSDB agradeceram as obras de pavimentação e de pontes tocadas pelo Governo de Mato Grosso em todas as regiões do estado.

A reunião foi feita nesta terça-feira (15.12) no Palácio Paiaguás, em Cuiabá. Além dos prefeitos, estavam presentes: a suplente de senador, Margareth Buzetti; o deputado federal e presidente estadual do PP, Neri Geller; os deputados estaduais Wilson Santos, Paulo Araújo, Dilmar Dal Bosco, Dr. João e Max Russi; os secretários de Estado Mauro Carvalho (Casa Civil), Cesar Miranda (Desenvolvimento Econômico) e Nilton Borgatto (Ciência, Tecnologia e Inovação); e o presidente do MT Par, Wener Santos.

“A bancada federal fez a sua parte. Mas fez a sua parte porque as reformas necessárias foram feitas aqui no Governo do Estado. Vamos ajudar a alocar mais recursos para chegar na ponta. O Governo de Mato Grosso já fez muitas obras e vai fazer muito mais”, afirmou o deputado federal Neri Geller.

O Max Santos, vice-prefeito eleito de Araguaiana, pontuou a importância das pontes que o Estado está construindo na MT-100. Nessa rodovia, estão em construção quatro pontes de concreto sobre o Córrego Pitomba e rio Ouro Fino, entre Barra do Garças e Araguaiana, além do Córrego Sete Voltas, em Ponte Branca, e o Rio Claro, em Alto Araguaia.

“As pontes estão quase prontas e o senhor [governador] está dando uma atenção ao baixo Araguaia. O senhor tem dado o respaldo para o andamento dessas obras. Está de parabéns por mudar esse estado”, relatou.

Já o vice-prefeito eleito de Santo Afonso, Adelvane Coelho, destacou os esforços do Governo de Mato Grosso para pavimentar os 37,6 quilômetros do trecho que vai do entroncamento da MT-240/MT-358, em um local conhecido como Bar do Bigode, até o fim da pavimentação urbana do município de Santo Afonso. A obra está em fase de licitação e será executada em parceria com os municípios de Santo Afonso e Tangará da Serra.

“Quero agradecer pelo empenho no asfaltamento da MT-240. Santo Afonso precisa muito dessa obra”, afirmou.

A licitação para pavimentar 68,9 km da MT-109 foi mencionada pelo prefeito eleito de Canabrava do Norte, João Cleiton. Será asfaltado o trecho que vai do entroncamento da MT-322/BR-080, em São Felix do Araguaia, até o entroncamento da MT-412, em Canabrava do Norte. Essa obra vai interligar o Distrito do Espigão do Leste até a cidade de Canabrava do Norte e a BR-158.

“Tenho que agradecer pela licitação da MT-109, que é conhecida como estrada do guardanapo. Há muito tempo essa obra era prometida, mas só agora vimos ação de verdade. Enquanto município pequeno, precisamos muito desse asfalto”, declarou.