Terceiro encontro do CNA Jovem celebra um ano da jornada dos novos líderes do agro

O Senar Mato Grosso do Sul é campeão da 1ª edição do Prêmio Pecuária Sustentável, organizado pela CNA (Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil). A entidade concorreu na categoria ‘Instituições Privadas’, com o programa ‘Educação Sanitária e Saúde Animal’, desenvolvido em parceria com o Sistema Famasul. O anúncio dos premiados aconteceu nesta sexta-feira (13), em cerimônia virtual, no Distrito Federal.

“Disseminar informações e conhecimento sobre sanidade animal aos produtores rurais, técnicos, estudantes e todos os atores envolvidos no setor é a nossa meta. Estamos nos empenhando em cumprir com todos os itens propostos pela iniciativa e, enquanto instituição privada, sermos reconhecidos por este empenho, confirma que estamos no caminho certo, contribuindo para que a pecuária sul-mato-grossense alcance novos e elevados patamares”, afirma o vice-presidente do Sistema Famasul, Mauricio Saito.

“Estamos muito felizes pelo reconhecimento do nosso trabalho. Este prêmio é muito importante para o estado e mostra o quanto a instituição está engajada em questões sanitárias junto aos produtores rurais, orientação para produzir de forma sustentável e com segurança alimentar”, acrescentou a médica veterinária, idealizadora do programa, Fernanda Oliveira.

O programa “Educação Sanitária e Saúde Animal” disponibiliza publicamente uma série de conteúdos técnicos e gratuitos sobre aplicação da legislação de defesa agropecuária nacional e estadual em áreas como suinocultura, bovinocultura de corte, equideocultura, ovinocultura, apicultura, piscicultura e avicultura, além de informações sobre o PNEFA (Programa Nacional de Erradicação da Febre Aftosa) e a Raiva.

A iniciativa foi elaborada em cooperação técnica com a Iagro (Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal), o CRMV/MS (Conselho Regional de Medicina Veterinária) e a SFA/MS (Superintendência Federal da Agricultura).

Sobre o Prêmio

Idealizado em parceria com o CFMV (Conselho Federal de Medicina Veterinária) e O Concurso abriu inscrições em março deste ano. Foram recebidas 49 inscrições, sendo 34 de entidades públicas, 14 de instituições privadas e uma do terceiro setor. Do total, 16 projetos são da Região Sudeste, 15 da Região Sul, nove do Centro-Oeste, seis do Nordeste e três do Norte do país.

Para escolha dos vencedores foram considerados os critérios relevância, aplicabilidade, inovação, qualidade e resultados.

A partir do prêmio, os projetos vencedores serão base para a estruturação de um modelo de comunicação social direcionado à retirada da vacinação em todo o território nacional.

Clique aqui e confira a cerimônia virtual de premiação na íntegra.

Fonte: Assessoria de Comunicação do Sistema Famasul – Ellen Albuquerque