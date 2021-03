Terceiro episódio do PMCAST faz panorama da Operação Dispersão IV em MT

A Agência de Fomento de Mato Grosso – Desenvolve MT está trabalhando para dar início, na próxima segunda feira (15.03), às operações para a liberação dos recursos que serão destinados as linhas de crédito – Desenvolve Emergencial, para atender as micro e pequenas empresas do Estado.

Serão aportados para esta linha de crédito o valor de R$ 55 milhões, provenientes do Programa Mais MT. Os empreendedores poderão solicitar o financiamento utilizando o novo “Portal de Crédito”. Um produto inovador, ágil e seguro que possibilita atender a todos empreendedores do estado.

A solicitação acontecerá em três etapas.

1 – Criação de senha de acesso ao Portal.

2- Cadastro Online para análise da empresa.

3- Solicitação do Financiamento para definir condições.

4- Gestão do Crédito para acompanhar a proposta até a liberação.

Para agilizar o processo de crédito, o empresário deverá ter em mãos os seguintes documentos:

– Comprovante de Endereço Comercial em nome da empresa (emitido nos últimos 3 meses e em nome do interessado em crédito).

– Da Pessoa Jurídica, os documentos de constituição (contrato social ou similar)

– Dos Sócios, RG, Comprovante de Endereço e de Estado Civil e documentos do cônjuge, se casado.

– Comprovante do faturamento.

Vale ressaltar, a agilidade no envio da documentação correta garante um processo mais ágil.

As simulações de crédito no site da Desenvolve MT estarão fora do ar para manutenção a partir desta sexta-feira (12.03).

Para mais informações os interessados podem ligar para a Central de Atendimento da Desenvolve MT (65) 3613-7900 em horário comercial.