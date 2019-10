Terceiro maior município de MT, Rondonópolis não tem campus da Unemat

Foto: FABLICIO RODRIGUES / ALMT

Em indicação, o deputado estadual Delegado Claudinei (PSL) solicitou ao governo do estado, por meio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secitec), a necessidade de instalação e construção de um campus da Universidade Estadual de Mato Grosso (Unemat), no município de Rondonópolis.

Nesta semana, o parlamentar chegou a usar a tribuna durante sessão plenária e cobrou um posicionamento do governador Mauro Mendes (DEM), já que a construção da sede é um pedido antigo. “O prefeito Zé do Pátio me disse que algum tempo já tem o terreno doado da Unemat e agora ele lançou um desafio ao governador que, se não iniciar essa obra em dois meses, ele mesmo vai iniciar em parceria com a sociedade de Rondonópolis, pois alguns empresários têm vontade de ajudar. Uma cidade do porte de Rondonópolis, que é a terceira maior do estado e a segunda maior economia, não tem Unemat e vários outros municípios bem menores têm”, declarou Claudinei.

Atualmente, a Unemat de Rondonópolis é uma extensão do campus do município de Alto Araguaia, funcionando de modo precário nas instalações da Escola Estadual Professora Estela Maris Valeriano da Silva. A instituição já oferece cursos regulares de Letras, Direito e Computação. No entanto, a expansão do Ensino Superior no município de Rondonópolis fica limitada pela falta de estrutura.

Recentemente, o Delegado Claudinei também indicou ao governo do estado, a necessidade de expandir o ensino oferecido pela Unemat em Rondonópolis através das indicações 4318/2019, 4267/2019 e 4261/2019 com a construção da sede de laboratórios e instalação dos cursos de Medicina e Agronomia.

“Queremos lembrar que o município de Rondonópolis já realizou a doação de um terreno para a construção da sede da Unemat e a apresentação dessa indicação ao Poder Executivo é para que empreenda os esforços necessários para instalação e construção da sede da universidade. Então, diante da colaboração do município, com a doação do terreno e elaboração do projeto arquitetônico do prédio, entendemos que esta solicitação vai de encontro com os propósitos do governo para expansão dos investimentos em Educação”, finaliza.

MAIS DEMANDAS – Ainda em discurso na tribuna do plenário, o Delegado Claudinei disse que o governador tem que parar de falar “não” para Rondonópolis. “Faltam reparos nas escolas. Não tem como arrumar os ares-condicionados das escolas estaduais, então nós mesmos fizemos uma parceria e conseguimos arrumar 10 ares-condicionados para a Escola Estadual André Maggi. Quero agradecer o empresário Daniel. O governador fala não para a Saúde de Rondonópolis quando não atualizam os valores das planilhas da Santa Casa, valores defasados das Unidades de Terapias Intensivas (UTIs) pelo Sistema Único de Saúde (SUS). O Hospital Regional ele não leva imóveis e equipamentos para as alas que foram recém-construídas”, criticou.

O deputado disse ainda que na Segurança Pública, o Governo do Estado não repôs os delegados de policias que foram removidos ou substituídos, nem mesmo reforma o Batalhão da Polícia Militar. “O governador só fala não, mas o momento é agora. Faço uma sugestão para marcarmos uma reunião com o prefeito e os deputados de Rondonópolis Nininho, Sebastião Rezende e Thiago Silva, que são da base do Governo. Ou o Estado vai ficar assistindo a Prefeitura e a sociedade construírem esse prédio da Unemat?”, finalizou Delegado Claudinei.