Termina amanhã (30) prazo para negociar débitos pelo Mutirão da Conciliação Fiscal de Cuiabá

Por ROBERTA PENHA E CELLY SILVA – O prefeito Emanuel Pinheiro lembra que, quando assumiu a Prefeitura de Cuiabá, em 2017, a obra do hospital que iria abrigar o novo Pronto Socorro estava ainda no esqueleto, com apenas 27% de construção. Diante disso, buscou articulação com a bancada em Brasília e o governo federal e obteve, junto ao então presidente Michel Temer (MDB), um aporte de R$ 100 milhões, por meio do programa “Chave de Ouro”, que tinha como objetivo concluir obras de grande impacto para as cidades brasileiras até o dia 31 de dezembro de 2018.

“Para conseguirmos honrar nosso compromisso, fizemos uma força-tarefa com a equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde, que não mediu esforços para concluir todos os procedimentos a tempo. A equipe estava tão focada, que foi capaz de realizar a licitação de todos os itens do hospital em tempo recorde, sem nenhum problema de execução. Graças aos esforços de todos, conseguimos entregar a obra dentro de prazo. Em 28 de dezembro de 2018, fizemos a entrega oficial do prédio do HMC”, relembra Pinheiro.

Com a obra pronta, a equipe da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) começou a agilizar os trâmites para que o hospital começasse a funcionar, o que ocorreu em seis etapas. Em 25 de fevereiro de 2019, foi entregue à população o ambulatório com capacidade para atender 100 pacientes por dia. Em 22 de abril de 2019, foram ativados 90 leitos de enfermaria, com equipamentos ultramodernos para atender intercorrências graves.

A terceira etapa foi entregue em 30 de maio de 2019, quando foram disponibilizados 86 leitos (56 adultos e 30 pediátricos), além do centro de imagens, com exames de ultrassonografia, endoscopia, colonoscopia e radiografia. A quarta etapa ocorreu em 16 de julho de 2019, com a abertura da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com 40 leitos.

Em 30 de agosto do ano passado, o hospital passou a oferecer um Centro de Tratamento de Queimados (CTQ). Por fim, a última etapa de inauguração do HMC se deu em 18 de novembro de 2019, com a entrega do tão aguardado novo Pronto Socorro, com atendimento de urgência e emergência, junto com a entrega de seis salas de cirurgia, a capela e o heliporto.

Desde a inauguração, mais de 254,1 mil atendimentos já foram realizados no HMC, sendo 119,7 mil urgências e emergências, 99,8 mil exames de imagens, 25,6 mil consultas ambulatoriais e 8,9 mil cirurgias.

Estrutura

O HMC possui 184 leitos de enfermaria, 20 leitos no Centro de Tratamento de Queimados (CTQ), 6 salas de cirurgia, 60 de Unidades de Terapia Intensiva (UTI), sendo 40 adultos, 10 pediátricos e 10 leitos Unidade Coronariana. Na Urgência / Emergência possui 51 leitos divididos entre Reanimação, Politrauma, Estabilização, Observação adulto e pediátrico.

Além disso, conta com ambulatório com mais de 13 das especialidades médicas mais procuradas pela Central de Regulação, exames como ultrassonografia, endoscopia, colonoscopia e radiografia, parque tecnológicos com equipamentos de última geração, moderno centro de imagens e ainda farmácias satélites.

O Hospital Municipal de Cuiabá é considerado pelo Ministério da Saúde como uma das três melhores unidades hospitalares públicas do país, por características que vão desde a dimensão do espaço físico aos equipamentos e capacidade técnica-operacional e se tornou exemplo para outros estados.

Virada de página

Para o prefeito Emanuel Pinheiro, o HMC é um grande orgulho e um sonho que conseguiu realizar. “Cuiabá sempre foi a referência na saúde pública em Mato Grosso, mesmo quando só tínhamos o antigo Pronto Socorro. Hoje continuamos a atender todo o estado, mas agora em um local com todo o conforto e com os melhores equipamentos hospitalares. Quando assumi a Prefeitura de Cuiabá, eu prometi virar a página da saúde pública na capital, e o HMC é parte fundamental no cumprimento desta promessa. Já avançamos muito na alta complexidade, onde também temos o Hospital São Benedito. Na atenção secundária, abrimos a UPA Verdão e estamos prestes a finalizar a UPA Jardim Leblon. Na atenção básica, abrimos quatro novas unidades e reformamos e ampliamos mais de 70% das unidades já existentes. Locais que há muitos anos não passavam por reformas, foram totalmente revitalizados. A virada de página na saúde já começou e a intenção é aprimorarmos ainda mais, até conseguirmos ter um serviço de excelência em todas as esferas”, conclui Pinheiro.