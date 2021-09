Termo de cooperação vai viabilizar implantação de postos de atendimento do Detran nos municípios

Crédito: Divulgação

Promover o bem-estar dos integrantes das famílias e a redução dos riscos relacionados a comportamentos problemáticos são os objetivos do programa Famílias Fortes do Governo Federal, que será lançado nos próximos dias 17 e 18 de setembro, em Cuiabá. As secretarias de Assistência Social receberam nesta terça-feira, 31 de agosto, todas as orientações sobre o programa por meio de videoconferência promovida pela Associação Mato-grossense dos Municípios-AMM e pela Associação para o Desenvolvimento Social dos Municípios de Mato Grosso-APDM.

O programa Famílias Fortes foi idealizado pelo Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos. As diretrizes do programa foram apresentadas pelo diretor do Departamento de Formação, Desenvolvimento e Fortalecimento da Família do ministério da Mulher, Marcelo Couto Dias. Ele explicou como será a visita que a ministra Damares Alves fará a Cuiabá para lançar o programa e assinar os termos de compromisso com os gestores municipais.

Os municípios terão acesso a material digital para que conheçam o programa e possam colocar as atividades em prática. A meta é fortalecer vínculos familiares e garantir proteção social dos adolescentes.

O programa é amplo e tem como premissa criar uma rede de proteção para o núcleo familiar, visando reduzir riscos, fortalecer a união e os relacionamentos. Ele apresenta uma metodologia de sete encontros semanais voltados para famílias com filhos entre 10 e 14 anos. Couto explicou que os pais e responsáveis se reúnem em uma sala e os filhos em outra. Os adultos são ensinados a esclarecer as expectativas com base nas normas de desenvolvimento de crianças e adolescentes, a usar práticas disciplinares apropriadas, a gerenciar emoções fortes em relação aos filhos e a se comunicar de maneira eficaz.

Já os filhos aprendem habilidades para a interação pessoal e social, como ter metas que deem sentido à vida, seguir regras, reconhecer as dificuldades e qualidades dos pais, lidar com a pressão dos amigos, saber identificar modelos positivos e ajudar os outros.

Já na segunda parte do encontro, pais e filhos se reúnem numa mesma sala onde praticam as habilidades que aprenderam. Eles trabalham na resolução e comunicação de conflitos e se envolvem em atividades para aumentar a coesão familiar e o envolvimento positivo dos filhos na família. Para a condução dos encontros, os facilitadores dispõem de um manual com detalhes de todas as atividades e de vídeos que abordam os temas a serem trabalhados com as famílias. O programa em cada município, se desenvolve no âmbito da saúde, educação e da assistência social, unindo ações por meios das secretarias municipais.