Thiago Silva comemora reabertura do Incra em Rondonópolis

Foto: Ronaldo Mazza

Uma emenda parlamentar de autoria do deputado estadual João Batista do Sindspen (PROS), no valor de R$94.965,00; foi aportado no início desta semana nos cofres públicos do município de Alto Taquari (distante a 482 km de Cuiabá), e deverá ser utilizado para compra de equipamentos odontológicos. O recurso financeiro, como explicou o parlamentar, é uma iniciativa que foi articulada de forma conjunta com o vereador Gregório T. M. de Almeida (PSB), popularmente conhecido na região como “Dr. Gregório”.

João Batista disse que o início de 2022 está sendo “positivo”, para a maioria dos municípios de Mato Grosso, pois há várias notícias de que o governo do estado estaria regularizando os repasses financeiros oriundos das emendas parlamentares.

“Para nossa alegria, logo no início do ano, o governo do estado pagou a nossa emenda no valor de quase R$ 95 mil, que será destinada para a área da saúde do município de Alto Taquari. Esta é uma iniciativa que foi concretizada graças a solicitação do vereador Gregório, que é muito atuante e que tem vários serviços prestados na cidade”, disse o deputado.

O parlamentar também lembrou que foi graças a outra parceria feita com o Dr Gregório, no mês de agosto do ano passado, que resultou na destinação de uma outra emenda, no valor de R$ 50 mil, destinado para Escola Estadual Dennis Manerich de Oliveira. “O vereador sempre está buscando mais incentivos para sua cidade junto ao nosso Parlamento, e tenho orgulho em dizer que o nosso gabinete sempre tem atendido suas demandas, principalmente as pautas ligadas à saúde e educação”, completou o deputado.

2021 – Os valores destinados pelo deputado estadual João Batista do Sindspen através de emendas parlamentares à saúde pública durante o ano de 2021, totalizam o montante de R$ 859,965,00 (oitocentos e cinquenta e nove mil, novecentos e sessenta e cinco reais). Dentre os valores destinados, alguns estão empenhados, outros aguardando execução e muitos deles já foram pagos aos cofres municipais. A expectativa para 2022 é que mais emendas sejam aplicadas em prol da população mato-grossense.