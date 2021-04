Thiago Silva cumpre agenda com vereadores de Alto Araguaia e destina emenda para Saúde e Unemat

Acompanhado dos vereadores de Alto Araguaia, o deputado Thiago Silva esteve no município na última quinta-feira e sexta-feira (22 e 23) para realizar reuniões e acompanhar os trabalhos da Unemat, que conta com o apoio do parlamentar. O deputado cumpriu a agenda com a presidente da Câmara, Mariana Souza, vereador Luizinho Machado , Ricardo Barbosa, Clodoaldo Fernandes, Odair Ferruja e Marília Rabello.

A agenda iniciou com reunião na Câmara Municipal, onde o deputado atendeu a imprensa e recebeu ofícios e solicitações dos vereadores para tornar o curso de Direito na Unemat regular, criação da Escola Militar na cidade, demanda por cursos profissionalizantes e a prioridade da vacina para lactantes e gestantes.

Em seguida, a comitiva foi vistoriar as instalações da Unemat, que tem o apoio do deputado Thiago com a destinação de emendas para revitalizar o anfiteatro. “Quero reforçar o nosso compromisso com a Unemat de Alto Araguaia, já destinamos R$ 250 mil para reforma do anfiteatro, viabilizamos também reparos e pintura no prédio por meio de uma parceria com os reeducandos do sistema penitenciário e agora vamos trabalhar para a implantação de novos cursos”, disse o deputado Thiago.

Dando sequência na agenda, o deputado e vereadores foram na unidade prisional de Alto Araguaia e conheceram de perto o trabalho dos reeducandos que reformam cadeiras de roda, cuidam de hortas e realizam ações buscando a ressocialização. O deputado elogiou o serviço realizado pelos policiais penais para com a população.

Thiago Silva também deu entrevista na rádio Clube FM e esteve no cinturão verde, para receber as principais demandas dos pequenos produtores da região que carecem de incentivos do poder público. O deputado considera o apoio à agricultura familiar essencial para gerar renda para as famílias do campo.

“Acredito na agricultura familiar e iremos buscar destinar emendas para fomentar a comercialização e aumentar a produtividade dos pequenos produtores do Cinturão Verde”, disse o deputado Thiago.

O vereador Luizinho (MDB) agradeceu a presença do deputado na cidade, pois veio reunir de perto com a população para buscar resolver as principais demandas dos munícipes. A presidente da Câmara, Mariana, também fez questão de ressaltar a parceria com o deputado Thiago e disse que a cidade conta com sua luta no parlamento estadual.

Por fim, o deputado Thiago esteve junto da comitiva em reuniões na zona rural de Alto Araguaia, no assentamento Gato Preto e na região do Ariranha, onde debateram as principais necessidades dos pequenos produtores no campo da logística e sobre a ponte do Ariranha que será construída na região pela Sinfra, com indicação do parlamentar.

“Vim pessoalmente ouvir as demandas dos agricultores familiares, agradeço a recepção de todos e iremos buscar alternativas para melhorar a logística para os pequenos produtores. Fizemos a indicação junto ao secretário de Estado de Infraestrutura Marcelo Padeiro, e a ponte do Ariranha vai se tornar uma realidade em breve”, disse Thiago Silva.