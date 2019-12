Thiago Silva destina mais de 50% de suas emendas para a educação de MT

Os pacientes internados no Hospital Estadual Santa Casa foram surpreendidos, na manhã desta terça-feira (10.12), com a chegada do Papai Noel da Arena Encantada. O velhinho preferido das crianças participou de um café da manhã, percorreu os corredores da unidade, visitou os pacientes internados, entregou presentes e levou magia e amor às crianças e aos adultos internados.

A programação foi organizada em parceria com o grupo de apoiadores “Companhia do Sorriso”, que realiza visitas mensais à unidade. No hospital, a figura mágica do velhinho, conhecido por levar amor às pessoas e proporcionar sorrisos, contribui significativamente no quadro de melhora dos pacientes em fase de recuperação – fato comprovado por especialistas.

“A chegada do Papai Noel proporciona aos pacientes um momento lúdico, com árvore de natal, música e entrega de presentes. Toda essa ação fortalece e contribui para o tratamento, uma vez que o paciente está debilitado, então isso traz uma motivação e alegria, promovendo a melhora de todos os pacientes, principalmente das crianças”, explicou a diretora da unidade, Danielle Carmona.

Além da atividade realizada, a direção do Hospital Estadual se prepara para oferecer aos pacientes, no próximo do dia 23 de dezembro, uma segunda visita do Papai Noel. “Já temos essa nova data e esperamos levar ainda mais alegria aos pacientes nesta véspera de Natal”, confirmou a diretora.

O novo hospital presta atendimentos aos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), via Central de Regulação, nas áreas de Oncologia (tratamento de câncer), Hemodinâmica, Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Adulto, Pediátrica e Neonatal, Pronto Atendimento Infantil, cirurgias pediátricas e cirurgia geral.

Serviço

O Hospital Estadual Santa Casa fica localizado na Rua Clóvis Hugueney, número 141, no bairro Dom Aquino, próximo à Praça do Seminário.