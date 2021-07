Thiago Silva discute egularização fundiária de assentamentos na região Sudeste

Comitiva esteve em reunião no INCRA Foto: HENRIQUE COSTA PIMENTA BRAGA

O deputado estadual Thiago Silva (MDB) esteve no dia 30 em reunião no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), em Cuiabá, com o superintendente Marcos Cunha, o presidente da Associação Dois Irmãos, em Guiratinga, Antonio Marcos, e o presidente do assentamento São Francisco, em Rondonópolis, Carlos Bispo, para apresentar a demanda de dezenas de assentamentos que aguardam a regularização fundiária.

A equipe do Incra informou que irá realizar o georreferenciamento com o apoio de empresa e Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) para atender o assentamento Dois Irmãos. De acordo com o presidente do assentamento, Antonio Marcos, localizado a 50km de Guiratinga, hoje existe a demanda de georreferenciamento de mais de 100 lotes na região, o que poderá beneficiar centenas de famílias. O deputado Thiago Silva colocou a Assembleia a disposição do Incra para firmar parcerias nos esforços de regularização fundiária.

“Agradeço o atendimento do superintendente do Incra, coronel Cunha, que colocou sua equipe a disposição para dar celeridade no processo de regularização fundiária dos assentamentos. Vamos continuar trabalhando em prol dos assentados e pequenos produtores de Mato Grosso”, disse o deputado Thiago.

O presidente do assentamento São Francisco, Carlos Bispo, apresentou a demanda de regularização fundiária da comunidade e agradeceu a disponibilidade do deputado Thiago e do coronel Cunha em atender a demanda dos pequenos produtores. “Estamos trabalhando pelos nossos assentados e buscando regularizar os lotes dos pequenos produtores para dar a garantia para as famílias”, disse Bispo.