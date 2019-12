Thiago Silva foca trabalho em prol da educação e agricultura familiar

Thiago está no primeiro mandato e luta pela educação de qualidade

Foto: Marcos Lopes

No primeiro mandato como deputado estadual, Thiago Silva (MDB) encerra o ano de 2019 realizando atividades parlamentares em favor do povo de Mato Grosso. Destacam-se as atuações na defesa da educação de qualidade, fomento à agricultura familiar e apoio à ciência e tecnologia estadual.

“Destravamos obras na área da educação, infraestrutura, fizemos cobranças em defesa das cem mil famílias da agricultura familiar, realizamos evento nacional em prol da educação com a presença de parlamentares de todo o Brasil, participamos de comissões no parlamento, defendemos os interesses do servidor público e fizemos de tudo para honrar cada voto recebido”, disse o parlamentar.

Logo ao iniciar seu trabalho no Parlamento, Thiago tornou-se o presidente da Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia, Cultura e Desporto da Assembleia trabalhando para melhorar a estrutura escolar estadual. Silva também atuou como relator da CPI da Previdência, que tem averiguado denúncias de gestões passadas referente ao déficit orçamentário do MT PREV, além de, recentemente, ser eleito o vice-presidente da CPI da Energisa na Casa de Leis- que tem o objetivo de investigar a fundo as contas abusivas e cobrar um melhor serviço da concessionária.

“Aprovamos a lei que obriga as delegacias estaduais em defesa da mulher a funcionarem 24 horas por dia, também nos finais de semana e feriados, garantindo o apoio as nossas mulheres e apresentamos projetos para fortalecimento da ciência e tecnologia por meio das startups, promoção da agro industrialização dos produtos da agricultura familiar, programa “Meu Primeiro Emprego” que tem o objetivo de inserir os jovens no mercado de trabalho, reciclagem do lixo tecnológico, criação da semana da família na escola, entre outros”.

Na área da agricultura familiar, o parlamentar já realizou entrega de tratores e patrulhas mecanizadas, perfuração de poços artesianos e trabalha para que o Intermat e Incra entreguem títulos de regularização fundiária.

Filho de Rondonópolis, Thiago que era vereador no município de 2012 a 2018, viabilizou em sua chegada na Assembleia, a obra da recuperação do Anel Viário Conrado Sales Brito, cobrando do Estado a boa qualidade na obra que era um grande sonho da população rondonopolitana. Além disso, Thiago destinou emenda no valor de R$ 1,1 milhão para a sede da Unemat Rondonópolis e viabilizou a criação do campus avançado no município.

Ao todo, Thiago apresentou no Parlamento, 46 projetos de leite, 268 indicações e 30 requerimentos para atender as demandas dos mato-grossenses. Além disso, dos R$ 6 milhões em emendas impositivas que tem direito, destinou mais de 50% para favorecer as atividades da educação mato-grossense.

“2019 foi um ano de muito aprendizado e conquistas! Gostaria de agradecer a todos pela oportunidade de estar trabalhando pelo nosso estado e prometo continuar trabalhando forte todos os dias do mantado para diminuir as desigualdades sociais e melhorar a qualidade de vida da população de Mato Grosso”, finalizou o deputado Thiago.