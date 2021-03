Thiago Silva garante destinação de R$ 1,5 milhão para a saúde

O deputado estadual Wilson Santos (PSDB) foi eleito nesta terça-feira (23) presidente da Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia, Cultura e Desporto da Assembleia Legislativa de Mato Grosso. No exercício do quarto mandato, essa é a terceira vez que o parlamentar estará à frente da Comissão de Educação no poder Legislativo. A comissão é responsável em analisar todos os projetos de lei vinculados ao tema e ainda discutir políticas públicas ao setor.

Após a votação, o deputado Wilson Santos agradeceu ao reconhecimento dos parlamentares pelo seu histórico em defesa da educação. Em seguida, elencou prioridades como a vinda em definitivo do campus da Unemat (Universidade do Estado de Mato Grosso) em Cuiabá e a necessidade de discutir métodos para a educação pública diante das regras de distanciamento social impostas pela pandemia do coronavírus (Covid-19).

“A chegada da Unemat na Capital é uma luta construída neste mandato e vai ganhar ainda mais força. Este ano também vamos trabalhar muito a educação à distância. É algo que chegou para ficar em definitivo e precisa ter métodos eficientes que garantam a aprendizagem do filho do trabalhador”, disse.

O deputado Wilson Santos ainda defendeu um amplo debate a respeito do Plano Estadual de Educação e medidas de inclusão aos alunos especiais da rede pública.

“Mato Grosso ainda precisa avançar muito na educação inclusiva e dar a devida atenção aos portadores de síndrome de down, autismo e dislexia. Esse é um ano também que vamos avançar bastante e discutir o Plano Estadual de Educação. A base da educação pública precisa conhecer o que já foi aprovado na Assembleia Legislativa”, concluiu.

Após o discurso, o deputado Faissal Calil (PV) elogiou a escolha de Wilson Santos para a presidência da comissão de educação. “Pelo seu histórico de luta, não tenho dúvida que a comissão está em boas mãos”, disse. Outro que saiu em defesa foi o deputado Dr. João (MDB). “É o deputado mais sensível ao tema e tenho certeza que fará um bom trabalho. Gosta do tema e tem habilidade política de sobra”.

Histórico de atuação

Com 32 anos de vida pública, Wilson Santos exerce o quarto mandato de deputado estadual. Já foi vereador por Cuiabá, deputado federal e prefeito de Cuiabá por dois mandatos.

Graduado em Direito pela UFMT (Universidade Federal de Mato Grosso), é pós- graduado em Gerência de Cidades pela FAAP (Fundação Armando Alvares Penteado) e em Estudos Europeus pela Universidade de Coimbra (Portugal).

No mandato de prefeito de Cuiabá, idealizou o programa Cuiabá-Vest, que oportunizava aos estudantes de baixa renda ter acesso a um curso preparatório para vestibular. Também lançou o programa Bolsa Universitária, que dava acesso aos estudantes de baixa renda a cursar ensino superior em instituições privadas mediante parcerias com o município.

Ainda foi reconhecido nacionalmente com a entrega do prêmio Mama África na IV Edição do Prêmio África/Brasil por Cuiabá ter sido uma das cidades pioneiras em inserir no currículo escolar a aprendizagem da cultura afro-brasileira em 2007.

Em 2008, ainda enquanto prefeito, ganhou o prêmio Prefeito Amigo da Criança, em 2008. Instituído pela Fundação Abrinq a iniciativa reconhece as boas práticas, a vontade política e a capacidade dos municípios de promover ações e políticas públicas que priorizem a infância e a adolescência.

Composição da Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia, Cultura e Desporto

Membros titulares

Wilson Santos

Thiago Silva

Dr. João

Valdir Barranco

Membros suplentes