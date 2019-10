Thiago Silva preside comissão de educação e antecipa o andamento das obras escolares em Rondonópolis

Foto: Dnei Matos / Assessoria de Gabinete

A 7ª Reunião da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, presidida pelo deputado estadual Thiago Silva, contou com a presença da Secretária de Estado de Educação Marioneide Angélica Kliemaschewsk e sua equipe técnica da Seduc, que explanou e antecipou sobre as obras de infraestrutura nas escolas estaduais de Rondonópolis. A reunião ocorreu na 4ª feira (2), em Cuiabá.

Durante a reunião, a secretária falou do andamento das obras, cobrança essa do deputado Thiago Silva desde o início do seu mandato parlamentar. “É importante prestar conta sobre as obras em Rondonópolis onde temos quatro metas: a Escola Estadual Emanuel Pinheiro, que estava parada e deverá ser entregue nos próximos dias de outubro; a Escola Marechal Dutra, já está com as obras avançadas; a Escola Maria Tereza tivemos problemas com a documentação da empresa, que está sendo regularizada; retomar a obra e sobre a Escola Adolfo Augusto de Moraes, queremos começar a licitação ainda em outubro para entregar no próximo ano”, disse Marioneide Kliemaschewsk.

“Acreditamos que a bandeira da educação é a principal ferramenta de transformação social e junto das lideranças comunitárias do nosso município, estamos cobrando e monitorando o andamento das obras nas escolas estaduais. Ficamos satisfeitos com as quatro metas elencadas pela Seduc e iremos cobrar a boa qualidade e o prazo de finalização das escolas para atender nossos estudantes”, disse o deputado Thiago Silva.

Durante a reunião, a Seduc explicou que das 768 escolas estaduais de Mato Grosso, cerca de 400 necessitam de obras e reparos e o trabalho está sendo feito em parceria com a Sinfra, que está criando os projetos pilotos das escolas.

“Iremos buscar alternativas aqui no parlamento, para que o orçamento das obras de educação no estado, seja superior ao valor de R$ 35 milhões, pois a esta pauta sempre foi minha bandeira e Mato Grosso carece de infraestrutura escolar nos 141 municípios”, finalizou o deputado Thiago.