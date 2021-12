Thiago Silva trabalha ações em prol do fortalecimento da produção de pequi no Araguaia

Thiago Silva durante sessão na ALMT. Foto: JLSIQUEIRA / ALMT

O governador Mauro Mendes (DEM) sancionou o projeto de lei de autoria do deputado estadual Thiago Silva (MDB) e o estado de Mato Grosso passa a ter a “Capital Estadual do Pequi”, que é a cidade de Pontal do Araguaia. O título foi conferido ao município pela lei 11.537/2021. Em comemoração ao aniversário da cidade, neste final de semana (18 e 19 de dezembro), será realizado o 1º Festival do Pequi no município. O evento contará com a presença do deputado Thiago.

“Fica conferido ao Município de Pontal do Araguaia o título de Capital Estadual do Pequi. Essa Lei entra em vigor na data de sua publicação”, comemora Thiago Silva, que apresentou o projeto atendendo ao pedido do vereador Vinícius Medeiros (PSD), o Vini Jack.

Segundo levantamento realizado pela EMPAER, a cidade pontalense possui mais de 15.600 pés da fruta, distribuídos por mais de 200 hectares do município, motivo que torna o local um expoente na produção desta fruta típica da região.

“Em nome do Prefeito Adelcino Lopo (MDB) e Vereador Vinicius parabenizo a população de Pontal pelo reconhecimento conferido com a aprovação do nosso projeto e sanção do Governador Mauro Mendes. Além da produção, Pontal está bem posicionada logisticamente como a porta de entrada do araguaia e a partir desta lei vamos estimular a produção e a comercialização do pequi em todo Araguaia. Estamos trabalhando junto do prefeito Adelcino e vereador Vinicius para garantir melhorias para a cidade de Pontal, que tenho imenso carinho.”, disse o deputado Thiago Silva.

O deputado garante que o objetivo da criação do Festival é fomentar a produção e comercialização de pequi em todos os municípios do Araguaia, que já possuem forte vocação. “Queremos que o pequi do Araguaia seja divulgado para todo o Brasil e para o Mundo e com a consolidação do Festival do Pequi a ideia é potencializar e dinamizar a economias das cidades do Araguaia que já produzem e comercializam o fruto, consolidando a região como a maior produtora de pequi do Estado”, disse Thiago Silva.

Conforme decreto estadual, o pequizeiro é considerado uma das árvores símbolos de Mato Grosso, representando o bioma cerrado. É uma frutífera que representa os costumes, tradição, culinária e é muito utilizada para recuperar áreas degradadas. O município realizará a 1ª Festa do Pequi buscando alavancar ainda mais a produção local e o turismo. A Festa é uma iniciativa também do Vereador Vinicius com emenda do deputado Thiago Silva.

O vereador Vinícius agradece o apoio do deputado Thiago Silva que abriu as portas do gabinete para a população de Pontal e se faz presente nas ações em prol da valorização do município. “Em outubro recebemos uma pick-up e uma plantadeira de indicação do deputado Thiago Silva e agora temos este presente que é a lei sancionada que valoriza como a capital do Pequi a cidade de Pontal, sendo um orgulho para nossa gente. Neste sábado vamos dar início ao grande Festival do Pequi, que vai ser um marco na história da nossa região”, disse Vini Jack.