Tira-dúvidas sobre e-Social acontece dia 23 de fevereiro para produtores rurais capixabas

Na última quarta-feira (09), a FAEP encaminhou um ofício aos deputados estaduais e federais do Paraná, solicitando apoio junto ao Ministério da Economia (ME) para recompor os recursos orçamentários destinados à equalização dos juros dos financiamentos rurais.

“Sem a sensibilidade do governo federal para essa questão, a inflação que já está corroendo a renda do cidadão, vai ficar ainda maior. Se você aumenta o custo da produção no campo, consequentemente aumenta o preço do alimento no supermercado, você impacta toda sociedade”, declarou o presidente do Sistema FAEP/SENAR-PR, Ágide Meneguette.

O ofício da Federação encaminhado aos parlamentares paranaenses, também alerta para a urgência desse ajuste e pede que os legisladores mobilizem o congresso nacional para corrigir essa falha.

De acordo com o aviso número 4/2022, ficou suspensa a contratação de operações de crédito entre 7 e 28 de fevereiro, conforme determinado pela Secretaria do Tesouro Nacional, “relativamente aos Programas Agropecuários do Governo Federal, com recursos do BNDES, sujeitos à Portaria do Ministério da Economia nº 7.867, de 1/7/2021, do Ano Agrícola 2021/2022”.