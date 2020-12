Todos os municípios de Mato Grosso apresentam risco baixo de contaminação da Covid-19

O governador Mauro Mendes entregou nesta quinta-feira (17.12) duas importantes obras rodoviárias para o município de Tapurah (430 km de Cuiabá): a recuperação de vias e contenção da erosão conhecida popularmente como “buracão”, na MT-338, no perímetro urbano do município, além da Estrada da Capixaba. A conclusão das obras é a realização de um sonho de décadas dos moradores da cidade.

A inauguração contou com a presença dos secretários de Estado Marcelo Oliveira (Infraestrutura e Logística), Alberto Machado (Cultura, Esporte e Lazer) e o prefeito Edu Pascoski (Itanhangá). Também participaram os deputados estaduais Dilmar Dal Bosco e Xuxu Dal Molin; o presidente do MT Par Wener Santos e o secretário adjunto de Obras Rodoviárias da Sinfra, Nilton de Britto, entre outras autoridades.

Existente há mais de 30 anos, a erosão tinha quase 20 metros de profundidade e 25 metros de largura e colocava em risco a estrutura da rodovia MT-338 e os imóveis das proximidades da Avenida Brasil. Essa foi mais uma obra realizada graças a um convênio firmado entre Governo do Estado e a Prefeitura de Tapurah, com investimento de R$ 2,4 milhões para a execução das obras de contenção da erosão, desvio da água e revitalização da área.

De acordo com o governador Mauro Mendes, é espantoso como uma erosão, que aumentava gradativamente a cada nova chuva, tenha existido por tantas décadas sem a solução devida. Por essa razão, segundo ele, os convênios são tão importantes para conseguir atender a todas as demandas através da parceria e colaboração dos municípios.

“Não imaginava que esse buracão estava fazendo tantos e tantos aniversários. Fico feliz de ter ajudado a resolver. Esse era um fantasma que ameaçava engolir aquela avenida importante da cidade. Fico feliz de ter participado dessa entrega e tantas outras. Estamos fazendo muito pela infraestrutura do Estado e hoje Mato Grosso é o estado brasileiro que tem o maior volume de obras nessa área, com mais de 1 mil quilômetros sendo asfaltados. Vamos continuar trabalhando muito, pois temos muita coisa para fazer. Com a ajuda de Deus, do povo, dos bons prefeitos de Mato Grosso, vamos entregar muito mais nos próximos anos”, disse.

Ainda segundo o governador, a pavimentação de 10,9 quilômetros da Estrada da Capixaba, inaugurada hoje, é mais uma obra que deve ser seguida como exemplo. A estrada é municipal, porém, as obras foram executadas em parceria com o Estado, com investimento de R$ 2,7 milhões.

“O cidadão não quer saber se é governo federal, estadual ou municipal. Ele quer o benefício, porque ele paga por isso. Nós fizemos uma parceria com a prefeitura. Trata-se de uma estrada municipal, mas ali tem pessoas, tem mato-grossenses, produtores, todos que pagam imposto e merecem. A prefeitura fez a parte dela, entregou o projeto, fizemos convênio, gastamos menos, eles ajudaram e está lá um belo exemplo a ser seguido em tantas regiões de Mato Grosso”.

Conforme o prefeito de Tapurah, Iraldo Ebertz, formalizar ambos os convênios, que resultaram na entrega de duas importantes obras para o município, é um orgulho para todo o morador da cidade, que esperou por décadas pelas melhorias. “Estamos muito felizes com esse governo, que tem trabalhado tanto. Um governo sério, comprometido e ficamos felizes quando fazemos as parcerias e elas acontecem. Nada melhor. Quero agradecer o governador e toda sua equipe. Esse é um momento de muita alegria.”

Ainda segundo o prefeito, a descrença de que as obras se realizariam era tanta, que até apelido a erosão recebeu dos moradores. “O famoso buracão era uma erosão que estava há mais de 30 anos colocando em risco. Tivemos a rodovia interditada por oito meses pelo risco que tinha. E hoje, em uma parceria com o Estado, conseguimos entregar essa obra. Estamos muito feliz. A população está muito contente”, encerrou.

Já a pavimentação da Estrada da Capixaba vai ajudar os moradores, como Névio Rodrigo Hoffman, que é pecuarista e precisa transitar pela estrada. “Era difícil, pois a estrada era ruim, muito areia, esburacada. Para se locomover era difícil, para escoar a safra também. Na época da chuva era atoleiro, na época da seca era poeira e costela. Ninguém aguentava. Agora melhorou 100%”, disse.