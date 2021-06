Total de 180 trabalhadores da Educação que fizeram pré-cadastro na tarde de segunda-feira (31) devem refazer o preenchimento

A Secretaria Municipal de Saúde informa que os cerca de 180 cadastros de trabalhadores da Educação registrados na tarde de segunda-feira (31), antes dos ajustes feitos no sistema de cadastro do site vacina.cuiaba.mt.gov.br foram excluídos. Esses usuários receberão uma mensagem com a notificação para que refaçam o pré-cadastro da vacinação contra a covid-19. A mensagem enviada será a seguinte:

“Prezado(a), {{NOME DA PESSOA}}, devido a um ajuste no processo de cadastro do grupo PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO, é necessário que você informe sua categoria de ensino na ficha de cadastro de vacinação.

Utilize o link abaixo para realização do seu cadastro:

https://cadastro.vacinacuiaba.com.br/”

A SMS destaca que o cancelamento dos cadastros foi necessário porque, antes dos ajustes realizados pela equipe de tecnologia da informação, não havia o campo para preenchimento da “categoria relacionada”, em que a pessoa seleciona se atua em creche, pré-escola, ensino fundamental, ensino médio, profissionalizante, Educação de Jovens e Adultos – EJA ou ensino superior. Essa informação é imprescindível pois a vacinação dos profissionais será feita nesta ordem. A SMS lamenta o transtorno e reafirma que trabalha para melhoria constante do serviço prestado na campanha “Vacina Cuiabá – sua vida em primeiro lugar”.