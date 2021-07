Trabalhadora se capacita e realiza sonho de operar máquina agrícola

Emoção e reconhecimento marcaram a formatura dos 32 alunos do Curso Técnico em Agropecuária do Senar/MS, realizada na manhã desta quinta-feira (29), em Campo Grande, em cerimônia online transmitida diretamente do Centro de Excelência em Bovinocultura de Corte. Na ocasião, também foi inaugurado o projeto “Campo de Excelência”, espaço destinado a atividades práticas, pesquisas e estudos agropecuários.

“Produtores rurais extremamente atualizados que buscam inovações tecnológicas e demandam cada vez mais a comunidade científica. Esta é a realidade do mercado. Paralelo a isso, a necessidade de cada vez mais profissionais capacitados com perfil de quem atua para a evolução do campo. Reforço aqui que 78% dos alunos que recebem hoje o certificado de conclusão, já estão atuando na área. O Brasil depende de vocês para crescer de forma cada vez mais sustentável”, ressaltou o presidente do Sistema Famasul, Mauricio Saito.

“O mundo está de olho no Brasil. O país fez uma revolução, saiu de uma situação de insegurança alimentar, quando não havia carne para alimentação, e passou a maior exportador mundial depois de abastecer o mercado interno. Não tem segredo. Isso aconteceu com a ciência aplicada pelo produtor rural. A agropecuária não para de produzir e não para de inovar”, explicou o chefe geral da Embrapa Gado de Corte, Antônio do Nascimento Rosa.

“Após dois anos de muito empenho, vocês estão preparados e serão disputados no mercado de trabalho. Todos são profissionais privilegiados, pois tiveram acesso a conteúdo único de um Centro de Excelência. Aqui, conseguimos juntar a prática com teoria, para que você se tornasse um técnico diferenciado. Vocês têm um compromisso: levar esse conhecimento adquirido ao campo, e contribuir para o avanço de nossos produtores rurais”, enfatizou o diretor-geral do Senar, Daniel Carrara.

No estado, o Curso Técnico em Agropecuária teve início em julho de 2018. Desde então, foram realizados 5 processos seletivos, com oferta de 580 vagas e 2.333 candidatos inscritos, concorrência de 4,02 por vaga.

A seletiva da turma que está se formando, que teve início em 2019, teve total de 6,4 candidatos por vaga. Já o processo seletivo de 2021 alcançou a maior concorrência de todos os tempos, chegando a 7,4 candidatos por vaga.

“Esta cerimônia mostra que é possível tornar real uma das principais ações do Senar/MS: a formação de técnicos. Esta é uma turma grande, com muitas responsabilidades. A cada ano temos novos profissionais capacitados e preparados para o mercado sul-mato-grossense e nacionalmente, pois sabemos de alunos que foram para outras localidades e desempenham com êxito sua função. Agora somos colegas de profissão. Desejo sucesso para todos!”, ressaltou o superintendente do Senar/MS, Lucas Galvan.

No mercado de trabalho – De 32 formandos, 21 já atuam no mercado de trabalho. Em pesquisa interna, 70% avaliam como “ótimo” o impacto do curso em sua vida profissional. 44% dos profissionais que já concluíram curso técnico relatam melhoria na renda mensal e 73% dos novos profissionais mencionaram que o curso proporcionou nova recolocação no mercado.

“Eu queria adquirir conhecimento para compartilhar conhecimento com a minha família que já atua no campo. Superei minhas expectativas e sou apaixonada pelo curso. Entrei achando que já sabia muito e, no decorrer do tempo, percebi que tinha muito o que aprender. O estágio na equipe de ATeG foi uma experiência prática que possibilitou conhecer a realidade dos produtores rurais”, explica Giovanna Fátima Borges, técnica em agropecuária.

Para integrar as atividades teóricas e práticas do curso com a realidade do mercado de trabalho, foi lançado em 2019 o Programa de Estágio. Com mais de um ano de vigência, o programa encaminhou cerca de 40 estagiários para empresas, propriedades rurais e Assistência Técnica e Gerencial (ATeG).