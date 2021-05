Trabalhadores da saúde começam a receber vacina contra Influenza nesta quarta-feira (5)

Beco do Candeeiro, Dutrinha e Marco Zero. Essas são as prioridades de entrega estabelecidas pelo prefeito Emanuel Pinheiro, executadas pela Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer para o primeiro semestre de 2021. Em reunião no último dia 30 de abril, os gestores alinharam o que falta ser feito e o que pode ser realizado ainda este ano para fomentar o setor e levar mais qualidade de vida, emprego e renda aos cuiabanos por meio das ações da Pasta.

“O setor cultural e do esporte é muito rico em ideias, é especialista em se reinventar e quero ouvi-las, quero ver os projetos. Nosso foco até fim de junho é entregar o Beco do Candeeiro, o Marco Zero e o Dutrinha. São obras que vão resgatar a autoestima da nossa gente, que vão dar mais qualidade de vida. Essa é a importância da Cultura e do Esporte, é levar alegria, bem-estar, manter viva a esperança de dias melhores”, disse o prefeito de Cuiabá.

A secretária Carlina apresentou ao gestor do Executivo Municipal projetos que a Pasta vem construindo para o segundo semestre de 2021 e também para no próximo ano. “Temos muitas ideias e estamos buscando parcerias, não vamos ficar restritos ao orçamento municipal. Estamos usando todo o poder de articulação que o setor cultural tem para reacender a cultura e o esporte na capital, fomentando as atividades, seguindo as medidas de biossegurança e garantindo a movimentação que gera não só alegria, mas também emprego e renda”, disse a secretária de Cultura, Esporte e Lazer, Carlina Jacob.

O Beco do Candeeiro encontra-se em fase de finalização do portal de acesso à rua. Ele foi restaurado com objetivo de chegar o mais próximo de sua construção original. A pavimentação da rua foi refeita utilizando os mesmos paralelepípedos de outrora que ainda estão no espaço. A calçada foi rebaixada, as fachadas das casas restauradas com cores originais e os candeeiros antigos foram recolocados com iluminação moderna. A obra é fruto de um Termo de Ajuste de Compromisso (TAC) e faz parte do calendário de entregas em comemoração ao aniversário de 300 anos de Cuiabá, um resgate histórico da arquitetura local. O investimento foi de R$ 164.285,17. Nos próximos dias, o prefeito Emanuel Pinheiro irá anunciar a data de entrega oficial da obra.

Sobre o Marco Zero, a concretagem do monumento dos três batelões, embarcações esguias que percorriam as águas do Rio Cuiabá há 300 anos já foi finalizada. A estrutura de 17 metros foi projetada pelo professor, historiador, escritor, artista plástico e arquiteto Moacyr Freitas

No momento, a Empresa Cuiabana de Zeladoria Urbana trabalha na construção da praça que irá enaltecer o monumento e para isso, equipe atua no aterramento e compactação do solo no local. O projeto da reestruturação do Marco Zero contempla espaço de valorização cultural e de lazer para a população, com bancos, lixeiras, jardinagem e paisagismo, pintura e iluminação do tipo LED.

Já o Estádio Presidente Dutra, o Dutrinha encontra-se em fase de término do calçamento do estacionamento, que terá capacidade para 100 veículos. O projeto é um grande marco da gestão Emanuel Pinheiro para o segmento do Esporte, sendo a maior obra que o estádio recebeu desde sua construção. Sua entrega está prevista para até o fim do mês de maio.

Também estão sendo confeccionadas três estátuas em homenagem a três atletas do futebol local: José da Silva Oliveira (Bife) que jogou no Operário, Fernando Ferreira Leite (Fulepa) do Mixto Esporte Clube e Albino Gonçalves dos Santos (Avião) do Clube Esportivo Dom Bosco.

Somando-se todas as etapas da reforma ao processo de aquisição de bens permanentes e mobiliário, o orçamento total foi de cerca de R$2 milhões. Todo o investimento foi realizado exclusivamente pelo Município via Fonte 100.