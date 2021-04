Trabalhadores da saúde devem observar data marcada na caderneta de vacinação para agendarem vacina no site

Em meio a tantos percalços encontrados no árduo trabalho de lutar contra a covid-19, os trabalhadores que atuam na campanha “Vacina Cuiabá – sua vida em primeiro lugar” têm contado com a fé em Deus para seguir adiante e desenvolver suas atividades da melhor maneira possível. É o que se observou nos dois primeiros dias de funcionamento do polo de vacinação do SESI Papa, quando, na segunda-feira (12), os servidores formaram um círculo de oração antes do início da vacinação. Nesta terça-feira (13), o polo de vacinação recebeu a presença do padre Deusdedit Monge, Vigário Geral da Arquidiocese de Cuiabá, que celebrou uma missa no local.

“Nós viemos agradecer a Deus pela dádiva das vacinas. É uma verdadeira bênção de Deus, que age também através da Ciência. Agradecer por essa vitória científica, agradecer pelas pessoas que trabalham incansavelmente na defesa da vida, que são os profissionais da saúde. Então, eu estou aqui para expressar a minha solidariedade, meu apoio espiritual, nossa oração e também pedir a bênção de Deus sobre as vacinas para que elas produzam o efeito desejado e esperado pela Ciência, que é a saúde e a imunização de todos”, disse o padre.

A enfermeira Iolazil Rodrigues Reis, que atua como vacinadora, ficou muito feliz com a surpresa recebida logo pela manhã e, ao final da tarde, avaliou que as orações surtiram efeito. “Pra mim, como católica, achei muito bom ele abençoar a nossa campanha para que nosso êxito seja 100%, com honra e glória para Nosso Senhor Jesus Cristo e Nossa Senhora. O dia hoje está muito abençoado, a procura está sendo muito boa e está tudo indo muito bem, graças a Deus. Todo mundo está elogiando a organização, que estamos todos contentes e confiantes nessa vacina, que se Deus quiser, nós vamos vencer essa doença”, disse.

A secretária municipal de Saúde, Ozenira Félix, esteve presente na missa e aproveitou o momento para, como sempre faz em suas visitas aos polos, agradecer a todos pelo esforço e dedicação. “A gente agradece imensamente a parceria e o empenho que vocês têm tido e, graças a esse trabalho, se Deus quiser, nós vamos livrar o nosso país e a nossa cidade desse vírus que tem causado tantos transtornos para nós”.

Ao destacar que Fé e Ciência sempre tem que caminhar juntas, o padre Deusdedit lembrou que o SESI Papa é um local que representa essa síntese, pois foi o lugar onde o santo Papa João Paulo II falou para o povo cuiabano, quando esteve em Cuiabá, em 1994. “Aqui é um ambiente de espiritualidade, onde João Paulo II rezou a sua missa, passando por Cuiabá e é fonte também de vida para as pessoas que aqui estão”, comentou.