Trabalhadores de bares e restaurantes de Rondonópolis recebem cestas básicas

O Governo de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Fazenda (Sefaz), paga nesta quarta-feira (30.06), os salários dos servidores públicos do Poder Executivo. A folha líquida de junho fechou em R$ 815.530.444,77 e inclui o valor referente à primeira parcela do 13º salário dos servidores efetivos.

A exemplo dos meses anteriores, a remuneração será paga dentro do mês trabalhado, seguindo o cronograma de pagamento divulgado no início do ano.

“Esse foi um compromisso assumido com os servidores públicos e estamos cumprindo rigorosamente, demonstrando que os recursos públicos estão sendo administrados com responsabilidade e seriedade”, comenta o secretário de Fazenda, Rogério Gallo.

De acordo com dados da Secretaria Adjunta do Tesouro Estadual do total da folha líquida, R$ 516.174.535,88 é referente ao salário do mês de junho e R$ 299.355.908,89 é da primeira parcela do 13º salário. Recebem o valor do 13º apenas os servidores efetivos. Para os comissionados, o pagamento será em parcela única, no dia 17 de dezembro.

Conforme o calendário de pagamento, o 13º salário do servidor efetivo será pago em duas parcelas iguais. Nesta quarta-feira (30.06) o Governo deposita a primeira parcela (50%) e a segunda (50%) será quitada no dia 17 de dezembro, junto com o 13º salário dos servidores comissionados.

Cerca de 115 mil servidores ativos, inativos e pensionistas vão receber seus proventos. As ordens de pagamento foram encaminhadas ao Banco do Brasil nesta terça-feira (29.06) e a previsão é de que que até o meio dia todos os depósitos já terão sido processados pela instituição.