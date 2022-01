Trabalhadores do Aterro Sanitário são assistidos pela Prefeitura com o recebimento de benefícios eventuais

A equipe de abordagem social da Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência realizou a entrega de cestas básicas para os trabalhadores do Aterro Sanitário nesta sexta-feira (28). Esse é mais um compromisso da gestão Emanuel Pinheiro com a população em situação de vulnerabilidade social.

Além dos benefícios eventuais (cestas básicas e Kits de higiene), diariamente, desde o início da pandemia causada pelo novo coronavírus – onde foram adotadas medidas sanitárias – a Prefeitura de Cuiabá, também realiza a entrega de duzentas (200) refeições diariamente a esse grupo de trabalhadores.

Levantamento feito pela equipe de abordagem social aponta que 380 pessoas estão cadastradas, no entanto, apenas 270 trabalhadores retornam todo mês para retirada dos alimentos. Esse serviço social no Aterro Sanitário começou no mês de julho de 2021, totalizando mais de 1.700 cestas já foram distribuídas em seis meses de 2021.

Integrante da equipe, Robson Aguiar, atua como motorista do microônibus é o responsável por levar as marmitas aos trabalhadores. “Me sinto lisonjeado em participar desse trabalho humanizado e saber que estou ajudando a construir uma vida com mais dignidade a essas pessoas que precisam da ajuda do poder público. Só tenho a agradecer. Me sinto muito bem. A gente vê no semblante a alegria dessas pessoas por estarem recebendo essa ajuda”, disse ele.

A coordenadora do Programa Criança Feliz, Michelle Machado, também faz parte da equipe de abordagem social que está no Aterro toda última-sexta-feira do mês. Ela relata tamanha satisfação em participar desse trabalho. “Desde que entrei na Assistência Social me transformei. Não só como profissional mas enquanto pessoa, ser humano. São experiências como essa que temos a oportunidade de conhecer a realidade e as necessidades desse público. Ver o sorriso no rosto de cada um é uma emoção sentida somente por pessoas que estão na linha de frente. É um sentimento maravilhoso. Que todos se conscientizem quanto a importância da empatia com o próximo”, descreveu Michelle.

Antes da entrega das cestas, a equipe realiza o levantamento para verificação dos dados previamente informados se constam nos cadastros. Válido ressaltar que, além daqueles que já estão registrados, novos trabalhadores são incluídos na lista. No entanto, passarão a receber no mês seguinte. Mas, se porventura restarem cestas, eles já recebem no mesmo dia.

Uma das beneficiadas é a trabalhadora Rosa dos Santos, 64 anos, que estava acompanhada do esposo conta que é ela que ajuda a manter a subsistência da família. “É Deus sendo representado por cada pessoa da Prefeitura. É uma boa hora. É uma benção de Jesus. Eu e meu esposo temos sérios problemas de saúde que dificultam a execução do trabalho no aterro para retirada de recicláveis que são revertidos em dinheiro. Com essa cesta, temos a garantia que o essencial não vai faltar na nossa mesa”, declarou Rosa.