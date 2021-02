Trabalhadores relatam sensação de confiança após tomarem 2ª dose da vacina: “Renovação de esperança”

A segunda dose da vacina contra o coronavírus chegou como sensação de alívio para os trabalhadores da Saúde que já foram imunizados desde o início da quarta-feira (3), na campanha municipal de imunização “Vacina Cuiabá – sua vida em primeiro lugar”, no Centro de Eventos do Pantanal.

“A vacina está renovando ainda mais a esperança da gente, que está na linha de frente atendendo os pacientes mais graves, dentro de UTI [Unidade de Terapia intensiva] dos hospitais. Já vivenciamos situações muito desagradáveis com perda de vários colegas. E essa vacina significa para nós profissionais de saúde uma renovação, uma esperança para continuarmos tratando, lutando contra essa doença”, disse Weltton Pedreira, fisioterapeuta da UTI do Hospital Referência, que foi imunizado com as duas doses.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), todos aqueles trabalhadores que se vacinaram no último dia 20 de janeiro já podem realizar novo agendamento para tomar a segunda dose do imunizante, e assim sucessivamente para aqueles que se vacinaram na primeira semana. Por exemplo: primeira dose no dia 21/01 – segunda dose no dia 04/02, primeira dose em 22/01 – segunda dose no dia 05/02, primeira dose no dia 22/01 – segunda dose em 05/02, e assim por diante.

Luciete Pinheiro Alves de Campos é técnica de enfermagem e trabalha na UTI pediátrica do Hospital Referência. Para ela também, agora a sensação é de alívio, de mais energia e garra para ajudar aqueles que precisam dentro da unidade de saúde. “Eu estou sentindo que agora vamos estar com mais energia, com mais garra e força, se Deus quiser. Estou me sentindo com mais segurança para trabalhar, porque mesmo usando EPIs [Equipamento de Proteção Individual], vi colegas sendo contaminados com essa doença. Agora poderei cuidar das crianças internadas com a COVID com mais confiança”, comemorou a profissional.

Já o psicólogo do Hospital Referência, Marden Lima, que também atua nas UTIs COVID, relatou logo que recebeu a segunda dose da vacina que se sente mais confiante, com a sensação de estar imunizado completamente, e assim poder exercer seu trabalho com mais tranquilidade. “Agora eu fico mais tranquilo para atender mais pacientes com a COVID, com a certeza que, caso eu pegue a doença, pegarei de uma forma branda, e assim poderei continuar fazendo meu trabalho, atendendo a este público que realmente precisa. Além da assistência médica, eles precisam de um auxilio psicológico nessa hora difícil, porque são nessas horas que eles se deparam com medo da morte, então é de suma importância eu estar imunizado, até para fazer meu trabalho mais tranquilo, e poder ajudar de alguma forma essas pessoas com auxílio psicológico”, revelou.

Marden, que também é vocalista de uma banda de Rock em Cuiabá, também falou que agora, depois de ter tomado as duas vacinas, sente-se mais confortável para se aproximar de seus amigos e familiares sem sentir medo e não vê a hora de todos estarem imunizados, para que todos possam frequentar os shows pela capital. “A sensação agora é de imunização total, e me sinto mais confiante para compartilhar momentos com a família, confiante de não transmitir a doença e também de não pegar. Me sinto mais confortável para a aproximação no âmbito de abraços e beijos, porque sempre acreditei na ciência”, disse o profissional.

AGENDAMENTO DA SEGUNDA DOSE:

-Entre no endereço eletrônico www.cuiaba.mt.gov.br e clique no banner “Vacina Cuiabá”;

-Clique em pré-cadastro;

-Clique em agendar 2ª dose;

-Na tela “Agendar sua triagem”, selecione o dia e o horário;

-Imprima o QR Code da 2ª dose, juntamente com a declaração de que é um trabalhador da saúde (que está na mesma página do QR Code). Essa declaração deve ser assinada e carimbada pelo gestor do hospital ou unidade de saúde;

-No dia agendado, a pessoa precisa levar o QR Code com a declaração assinada e o cartão de vacinação entregue a ele quando tomou a primeira dose. É imprescindível que a pessoa apresente o cartão de vacinação.

Importante: As pessoas que não fizeram o cadastro de agendamento para a primeira dose, deverão realizar o cadastro completo, sendo encaminhados para o agendamento da segunda dose.

Para evitar aglomeração, estão sendo liberados 500 agendamentos para a segunda dose por dia, porque a vacinação de quem ainda não se imunizou continua normalmente. A coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Valéria de Oliveira explica que aqueles que não conseguirem agendar para o dia que está marcado no cartão, não precisam se preocupar. “As pessoas podem agendar a segunda dose entre o 14º e 28º dia. Quem tentar fazer o agendamento e não tiver para o dia correto, pode tentar fazer o agendamento nos dias subsequentes, até o 28º depois da primeira dose, sem nenhum problema”, revelou.