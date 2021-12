Trabalho da Comissão de Saúde foi fundamental para combate à pandemia e promoção da vacina

Foto tirada antes da pandemia de Covid-19. Foto: JLSIQUEIRA / ALMT

Foto tirada antes da pandemia de Covid-19. Foto: Marcos Lopes

A TV Assembleia completa 20 anos neste domingo, dia 19 de dezembro. Para celebrar a data, foi preparada uma programação especial com materiais produzidos pela emissora entre os anos de 2015 e 2021. Os conteúdos serão exibidos e reprisados durante todo o dia 19.

Também vão ao ar três reportagens especiais de aniversário com os temas: cobertura durante a Covid-19, estrutura e TV pública. Na primeira matéria, é possível saber mais sobre o trabalho realizado pela emissora na pandemia, com destaque para a transmissão das eleições municipais em 2020 feita pela TV Assembleia, de forma inédita, diretamente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE/MT).

A segunda reportagem, sobre a estrutura da televisão, mostra a evolução de equipamentos usados no cotidiano da emissora. A importância das unidades móveis que permitem a transmissão ao vivo de ações do legislativo nos diversos municípios do estado também é evidenciada.

Por fim, na matéria que ressalta o papel da TV assembleia como uma emissora pública os focos são no dever de dar transparência ao trabalho dos parlamentares, na missão de valorizar as tradições e expor as reivindicações das comunidades de Mato Grosso e também na veiculação de conteúdos de formação de cidadania, como a parceria com a Secretaria Estadual de Educação na exibição de aulas preparatórias do Enem.

“Toda a equipe participou da confecção dessas matérias. Falamos com autoridades e servidores. Acho que o mais importante mesmo foi mostrar como a TV Assembleia continuou com a programação e deu visibilidade ao que estava acontecendo desde o início da pandemia”, resume o repórter da TV Anderson Sartori.

“As matérias mostram parcerias importantes, com o TRE e com a Seduc. Fomos a única emissora de Mato Grosso a entrar no tribunal para transmitir a apuração da eleição municipal por conta da restrição imposta em função da pandemia. Também fomos a primeira emissora a fazer transmissão das aulas quando as escolas estavam fechadas”, explica o superintendente da TV Assembleia, Jaime Neto.

Ele adianta ainda que no dia 19 de dezembro serão exibidos documentários de maior impacto dos últimos anos, entrevistas com personalidades do estado como o artista Clóvis Irigaray, que faleceu este ano, além do quadro Conhecendo a Cidade sobre Jaciara. “É uma programação totalmente especial, utilizando materiais que já fizemos”, afirma.

Programação atual – Segundo Jaime Neto, o principal objetivo da TV Assembleia é ter na programação diária a transmissão das reuniões e sessões do Parlamento estadual. Além disso, os telespectadores da emissora encontram boletins jornalísticos chamados de AL Informa, e programas como Entrevista da Hora e Sons de Mato Grosso, feito em parceria com a Rádio Assembleia, além de documentários e programas feitos por parceiros externos.

“Com o Conhecendo a Cidade temos rodado o estado, contando aspectos gerais dos municípios. Também já fizemos o quadro sobre Cuiabá e Várzea Grande, onde fazemos programas sobre algo específico, como a história de Barão de Melgaço e da data 24 de outubro, que nomeiam ruas da capital”, completa o superintendente da TV.

Confira abaixo os materiais selecionados para a programação especial do dia 19:

